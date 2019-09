Brandenburg ist ein Land der Gegensätze: Rund um Berlin boomen die Gemeinden, junge Leute ziehen zu, die Wirtschaft floriert. Je weiter man sich aber von der Bundeshauptstadt entfernt, um so ruhiger wird es, viele Gebiete verzeichnen Abwanderung. Die unterschiedlichen Lebensbedingungen haben sich auch bei der Landtagswahl in Brandenburg am Sonntag im Wahlverhalten niedergeschlagen.

Innerhalb des sogenannten Speckgürtels schnitten die Grünen deutlich stärker ab als im gesamten Bundesland: In den Berliner Umlandgemeinden bekamen sie im Schnitt die Stimmen von 15,5 Prozent der Wähler - in den Berlin-fernen Gebieten hingegen liegt der Schnitt der Grünen bei 7,5 Prozent. Landesweit bekam die Partei 10,8 Prozent der Stimmen.



Noch stärker als die Grünen schneidet im Speckgürtel die AfD ab: 18,9 Prozent wählten sie hier - in den Berlin-fernen Gemeinden war es etwa jeder Vierte (27 Prozent). Landesweit liegt die AfD bei 23,5 Prozent.