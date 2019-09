SPD und Grüne werden der neuen Regierung in Brandenburg ziemlich sicher angehören. Aber wer wird der dritte Partner? Sowohl mit der Linken als auch mit der CDU wurde noch einmal sondiert - mit offenbar guten Ergebnissen. Am Donnerstag soll die Entscheidung fallen.

SPD, CDU und Grüne in Brandenburg sehen nach der abschließenden Sondierung über eine mögliche Koalition keine elementaren Konflikte mehr. "Wir sind, was die Formulierung betrifft, in strittigen Themen heute so weit gekommen, dass es jetzt grundlegende Dissense nicht mehr gibt", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch in Potsdam.

Dabei sei es unter anderem um die Innenpolitik gegangen. Der kommissarische CDU-Landeschef Michael Stübgen äußerte sich ähnlich. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Ursula Nonnemacher betonte, sehr strittige Punkte seien durch tragfähige Kompromisse überbrückt worden.



Nach dem abschließenden Sondierungsgespräch der SPD mit Grünen und Linken, das zuvor in der Potsdamer Parteizentrale der SPD stattfand, hatte Woidke die Entscheidung über eine Koalition offen gelassen. "Wir sind uns in wesentlichen Fragen nahegekommen und haben wichtige Konfliktpunkte aus dem Weg räumen können und werden dann morgen sehen, wie die Entscheidung aussieht", sagte der SPD-Landeschef am Mittwoch nach einem dreistündigen Gespräch in Potsdam. "Solche Bündnisse sind keine Liebesheirat." Im Anschluss hatten SOD, CDU und Grüne verhandelt.

Die Parteivorsitzenden Dietmar Woidke (SPD) und Ursula Nonnemacher (Grüne) hatten angekündigt, die Entscheidungen ihrer Parteispitzen über mögliche Koalitionsvatianten am Donnerstag bekanntzugeben. Parallel treffen sich die Gremien von CDU und Linken.