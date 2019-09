Sondierungsgespräche in Brandenburg

Bis Dienstag wollte sich die Brandenburger SPD eigentlich für eine neue Koalition entschieden haben - doch jetzt stellt SPD-Chef Woidke den Zeitplan in Frage. Die Gespräche für ein Dreierbündnis gestalten sich offensichtlich schwierig.

Die Brandenburger SPD lässt sich bei der Entscheidung, mit wem sie koaliert, möglicherweise länger Zeit als geplant. "Ob wir denn morgen schon entscheiden können, das wird sich morgen zeigen", sagte SPD-Landeschef Dietmar Woidke am Montag. Eine Entscheidung hänge davon ab, "ob wir uns einig sind".

Der SPD-Landesvorstand werde aber denoch am Dienstag - also wie geplant - über den Stand der Gespräche informiert, so Woidke.