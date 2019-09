Die SPD atmet auf. Im Endspurt hat sie das Kopf-an-Kopf-Rennen gegen die AfD gewonnen. Aber es war nicht das Angebot der Sozialdemokraten, das die märkischen Wähler am Ende überzeugt hat. Es war die Vernunft der Brandenburgerinnen und Brandenburger, die es nicht zulassen wollten, dass ihr Land am Tag nach der Wahl mit einem Stigma aufwacht.

Vier von fünf Wählern haben bewusst ein Zeichen gegen die AfD gesetzt. Und die SPD vor dem Verlust der Macht bewahrt. Als Spender für die Wählerströme hin zur SPD mussten Linke, CDU und Grüne ihre Hoffnungen fahren lassen. Die Strategie von Ingo Senftleben, dem Spitzenmann der glücklosen märkischen CDU, den Wahlkampf auf einen Zweikampf zwischen ihm und Woidke zulaufen zu lassen, ist grandios gescheitert. Der Anspruch der Grünen, vielleicht sogar die Ministerpräsidentin stellen zu können, erweist sich im Nachhinein als anmaßende Fehleinschätzung. Und der verzweifelte Versuch der Linken, sich als Stimme des Ostens in Erinnerung zu bringen, ging schief. Jetzt gilt eine andere Kraft als etablierte ostdeutsche Regionalpartei.

Nun ist die SPD zwar wieder stärkste Kraft, aber fürs Regieren stehen ihr nur Partner zur Verfügung, die sich erst einmal sortieren müssen. Ein teuer erkaufter Sieg der Demokraten: Dass Brandenburg in den nächsten fünf Jahren besser regiert werden kann als mit den Bündnissen der Vergangenheit, ist kaum zu erwarten. Rot-Rot-Grün könnte nur mit einer hauchdünnen Mehrheit regieren. Keiner darf ausscheren. Mit einem solchen Bündnis wird jede Abstimmung im Landtag zur Schicksalsfrage der Koalition. Wie will man die großen Zukunftsfragen der Region in einer solchen Konstellation überzeugend beantworten? Wo hat die Berliner R2G-Rathaus-WG bewiesen, dass sie mit guten Konzepten Vertrauen schaffen kann?