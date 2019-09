Bild: dpa/Monika Skolimowska

Landtagswahl - Rund 2,1 Millionen Brandenburger haben heute die Wahl

01.09.19 | 10:05 Uhr

Der Tag der Entscheidung ist da: Bei der Landtagswahl in Brandenburg steht für alle Parteien viel auf dem Spiel. Jüngste Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen von SPD und AfD. Die Wahllokale schließen wie gewohnt um 18 Uhr.

Rund 2,1 Millionen Brandenburgerinnen und Brandenburger sind am 1. September dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Daneben werden für 30 Städte und Gemeinden auch neue Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gesucht. Die Wahllokale haben seit 8 Uhr geöffnet. Wie gewohnt können die Wählerinnen und Wähler bis um 18 Uhr ihre Stimme abgeben. Erste Informationen zur Wahlbeteiligung werden um die Mittagszeit erwartet. Vor fünf Jahren lag sie bei nur 47,9 Prozent.

Wer wählen darf - und wen

Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ab 16 Jahren, die im Land Brandenburg ihren Hauptwohnsitz haben. Jeder Wähler hat bei der Landtagswahl zwei Stimmen: Die Erststimme gibt er einem Kandidaten direkt in seinem Wahlkreis; dieser Direktkandidat soll im Landtag auch die Interessen der Region vertreten. Mit der Zweitstimme entscheidet sich der Wähler für die Landesliste einer Partei und bestimmt damit, wie viele Sitze die Partei im Landtag erhält. Insgesamt setzt sich das Brandenburgische Parlament seit der Wende in der Regel aus 88 Abgeordneten zusammen. Die Hälfte von ihnen wird als Direktkandidaten in den Wahlkreisen gewählt. Die übrigen Abgeordneten werden nach dem Prinzip der Verhältniswahl aus den Landeslisten der Parteien gewählt.



Viel Zeit für langwierige Koalitionsverhandlungen haben die Parteien nicht. Nach seiner Konstituierung Ende September muss der neue Landtag dann innerhalb von drei Monaten einen Ministerpräsidenten wählen. Schafft er das nicht, gibt es Neuwahlen.

Die Parteien und ihre Spitzenkandidaten

Die SPD schickt bei der Landtagswahl erneut den amtierenden Ministerpräsidenten Dietmar Woidke als Spitzenkandidaten ins Rennen. Die Sozialdemokraten bilden aktuell mit 30 Sitzen die stärkste Fraktion im Brandenburger Landtag. Die CDU, mit 21 Sitzen derzeit zweitstärkste Kraft in Brandenburg, tritt mit Ingo Senftleben an. Die Linke, die 17 Sitze im Landtag einnimmt und derzeit mit der SPD auch die Landesregierung bildet, hat Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter als Spitzenduo nominiert. Die AfD (11 Sitze) schickt Andreas Kalbitz ins Rennen, Bündnis 90 / Die Grünen (6 Sitze) setzen auf das Spitzenduo Ursula Nonnemacher und Benjamin Raschke, BVB / Freie Wähler (3 Sitze) haben Péter Vida als Spitzenkandidaten bestimmt. Außerdem strebt die FDP nach ihrem Ausscheiden 2014 den Wiedereinzug in den Brandenburger Landtag an, Spitzenkandidat ist Hans-Peter Goetz. Antreten werden außerdem die Piraten, die ÖDP, die Tierschutzpartei und die V3-Partei. Den Prognosen zufolge werden sie zusammen aber nur auf rund zwei Prozent der Stimmen kommen.

Wichtige Fakten zur Landtagswahl in Brandenburg Wahlberechtigte: ca. 2,1 Millionen Menschen Wahlalter: ab 16 Jahre Sitze im Landtag: mindestens 88, maximal 110 nach Ausgleichs- und Überhangmandaten Wahlperiode: 5 Jahre Wahlkreise: 44 Wahltermin: 1. September 2019

SPD und AfD ringen in Umfragen um Stimmenmehrheit

Die Bedeutung dieser Landtagswahl ist groß: In den letzten Wochen ist sogar oft von einer Schicksalswahl die Rede. Verschiedenen Umfragen zufolge könnte zum ersten Mal in der Bundesrepublik die AfD als stärkste Kraft in einen Landtag einziehen. Entsprechend droht die SPD zum ersten Mal seit der Wende die Vorherrschaft in Brandenburg zu verlieren.

Der jüngste BrandenburgTrend vom 22. August sieht die SPD kurz vor der Wahl zwar wieder leicht im Aufwind – mit 22 Prozentpunkten liegen die Sozialdemokraten in dieser Umfrrage gleichauf mit der AfD – ein historische Niederlage wäre ein solches Ergebnis trotzdem für die Sozialdemokraten. Federn lassen müssen den Umfragen zufolge im Vergleich zu 2014 auch CDU und Linke, während die Grünen ihr Ergebnis vom letzten Mal verdoppeln könnten. FDP und Freie Wähler bewegen sich demnach in der Nähe der Fünf-Prozent-Hürde. Zudem könnten Parteien, wie 2014 die BVB/Freie Wähler, auch über ein Direktmandat in den Landtag einziehen.

Bürgermeisterwahlen in 30 Städten und Gemeinden

Neben der Landtagswahl werden am Sonntag in 30 Städten und Gemeinden in Brandenburg auch die Bürgermeister neu gewählt. Um zu gewinnen, müssen die Kandidaten mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten. Außerdem muss der jeweilige Kandidat oder die jeweilige Kandidatin ein Quorum von mindestens 15 Prozent der wahlberechtigten Personen errreichen. Schafft keiner der Bewerber die erforderliche Mehrheit, gehen die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen in eine Stichwahl. Die Stichwahlen sind je nach Wahlort für den 15. oder 22. September angesetzt. Sendung: Brandenburg aktuell, 01.09.2019, 19.30 Uhr