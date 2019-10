Eine große Hürde - die Verhandlungen über die Kohle- und Energiepolitik - haben SPD, CDU und Grüne in Brandenburg hinter sich gelassen. Nun heißt es: Der Koalitionsvertrag soll in der kommenden Woche stehen. Zuvor sind aber noch einige Treffen geplant.

Die Vertreter von SPD, CDU und Grünen in Brandenburg wollen ihre Koalitionsverhandlungen in der kommenden Woche abschließen. "Wenn alles gut läuft, werden wir in der Lage sein, in der nächsten Woche einen Koalitionsvertrag zu präsentieren", sagte CDU-Verhandlungsführer Michael Stübgen am Donnerstag vor Beginn der Gespräche zum Thema Finanzen.

Zuvor seien aber noch mehrere Treffen nötig, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Die nächste Verhandlungsrunde ist für Sonntag geplant.