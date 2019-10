Bild: dpa/Soeren Stache

Koalitionsverhandlungen in Potsdam - Kenia-Unterhändler beraten über Energie und Braunkohle

16.10.19 | 06:32 Uhr

Bis Mitte Oktober sollen die Koalitionsverhandlungen in Brandenburg eigentlich abgeschlossen sein - nun drängt die Zeit. Am Mittwoch stehen noch einmal die Energie- und die Kohlepolitik auf dem Programm. Dazu tagen SPD, CDU und Grüne erneut in großer Runde.



Die Koalitionsverhandlungen in Brandenburg biegen auf die Zielgerade ein. Am Mittwoch wollen SPD, CDU und Bündnis90/Die Grünen in großer Runde über die Themenfelder Energie und Wirtschaft beraten.

"Kenia"-Koalition will Lausitz zu Modellregion machen

Nach eigenen Angaben ist allen drei Parteien wichtig, nach dem Ende der Kohleverstromung zahlreiche neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wie die potenziellen "Kenia"-Koalitionäre unisono sagen, soll die Lausitz zu einer Modellregion für den Strukturwandel und die wirtschaftliche Entwicklung nach dem Ende der Kohleförderung werden. Auch die Erneuerbaren Energien spielen bei den Beratungen eine Rolle. Der Landesverband Windenergie hatte zu Wochenbeginn beklagt, dass der Ausbau völlig zum Erliegen gekommen sei. Im Sondierungspapier hatten die mögliche "Kenia"-Koalition bereits vereinbart, die Empfehlungen für Mindestabstände der Anlagen zu Bebauungen zu überprüfen. Derzeit sehen diese 1.000 Meter vor.

Neue Regierung muss bis Weihnachten stehen

Vor gut drei Wochen hatte SPD, CDU und die Grünen ihre Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Grundlage dafür ist das Eckpunktepapier, auf das sich die drei Parteien bei ihren Sondierungsgesprächen geeinigt hatten. Trotzdem würden die Verhandlungen kein Spaziergang werden, hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gesagt. Gemeinsame Ziele sind unter anderem kostenlose Kitas und der Ausbau des Nahverkehrs. Außerdem sollen mehr Polizisten eingestellt werden. Nachdem in insgesamt sieben Arbeitsgruppen zwei Wochen lang beraten worden war, treffen sich die Vertreter der Parteien seit vergangener Woche wieder in großer Runde. Was letztlich im Koalitionsvertrag stehen wird, hängt nicht zuletzt von den Finanzen ab. Die Verhandlungen dazu sollten eigentlich bereits Mitte Oktober beendet sein - doch eine mögliche Reserve bis Ende des Monats ist schon vereinbart. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass bis Weihnachten keine neue Regierung steht, müssten innerhalb von 70 Tagen Neuwahlen angesetzt werden.

Rot-schwarz-grüne Koalitionsverhandlungen: Was bisher geschah Finanzen Gleich zum Auftakt ihrer Koalitionsverhandlungen hatten sich die drei potenziellen Koalitionäre über die Brandenburger Finanzen unterhalten und sich zum Ziel gesetzt, den Schuldenabbau weiter voranzutreiben . Wie ein erster "Kassensturz" ergeben hatte, gibt es für neue Projekte nur begrenzte finanzielle Spielräume . Ziel sei es, den Haushalt weiter zu konsolidieren, sagte Ministerpräsident Woidke. Man halte aber an den Eckpunkten aus der Sondierung fest.





Bildung, Kita, Wissenschaft Im Bereich Bildung, Kita und Wissenschaft sind sich die drei Parteien einig, dass es eine komplette Beitragsfreiheit für die Eltern von Kita-Kindern bis 2024 wohl nicht geben kann. "Die komplett kostenfreie Kita - das werden wir wahrscheinlich in dieser siebten Wahlperiode nicht vollständig erreichen können", sagte Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher. Im Sondierungspapier zum Thema Bildung hatten die drei Parteien außerdem vereinbart, in die Qualität der Schulen zu investieren, gut ausgebildete Lehrkräfte zu gewinnen und kleinere Schulen im ländlichen Raum zu erhalten.

Arbeit und Gesundheit Was Arbeit und Gesundheit betrifft, haben sich die Vertreter einer möglichen "Kenia"-Koalition unter anderem auf eine Anhebung des Mindestlohns bei öffentlichen Aufträgen (auf 13 Euro) und auf einen Pakt für Pflege geeinigt. Der Mindestlohn sei auch ein Zeichen an den Bund, beim Mindestlohn weiter voranzugehen, hieß es. Der Pflegepakt beinhaltet unter anderem ein Förderprogramm für die "Pflege vor Ort" und eine Unterstützung der Ausbildung von Pflegefachkräften, sagte Grünen-Fraktionschefin Nonnemacher. Zudem sollen im Rahmen der Gesundheitsversorgung alle Krankenhausstandorte in Brandenburg erhalten bleiben .



Innen- und Asylpolitik Bei der Innen- und Asylpolitik einigten sich die Unterhändler von SPD, CDU und Grünen auf einen Polizei-Beauftragten und eine Polizei-Beschwerdestelle . Außerdem soll die Zahl der Brandenburger Polizisten im Laufe der nächsten fünf Jahre von derzeit rund 8.200 auf 8.500 erhöht werden . Um die lange Verfahrensdauer an den Gerichten abzukürzen, soll auch das Justizpersonal aufgestockt werden. Außerdem wurde vereinbart, dass Brandenburg neben den bundesweit verteilten Kontingenten künftig 200 Flüchtlinge pro Jahr aus humanitären Gründen aufnehmen wird.

Landwirtschaft und Umwelt Bei den Verhandlungen zur Umwelt- und Agrarpolitik sind sich SPD, CDU und Grüne weitgehend einig. Grünen-Fraktionschefin Nonnemacher räumte allerdings ein, dass die genauen Formulierungen noch erarbeitet werden müssten. Konkret nannte sie das vereinbarte Ziel, den Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft bis 2030 zu halbieren. Relativ weit auseinander liegen die drei Parteien bei der Unterstützung von Öko-Betrieben. Der kommissarische Landeschef der CDU, Michael Stübgen, will den Biolandbau nur unterstützen, wenn es für die Landwirte eine befriedigende Ertragssituation gibt.