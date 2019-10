dpa/ Monika Skolimowska Audio: Antenne Brandenburg | 20.10.2019 | Ute Sander | Bild: dpa/ Monika Skolimowska

Koalitionsverhandlungen in Brandenburg - Rot-Schwarz-Grün spricht über "die trockenen Zahlen"

Auf etliche gemeinsame Ziele und Vorhaben haben sich SPD, CDU und Grüne in ihren Koalitionsverhandlungen in Brandenburg schon geeinigt. Aber wie sollen sie finanziert werden? Am Sonntag soll priorisiert werden, was in welcher Reihenfolge umgesetzt wird.

SPD, CDU und Grüne in Brandenburg haben am Sonntagvormittag in Potsdam ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Bei dem Treffen soll es vor allem um die Finanzierung der geplanten Vorhaben der künftigen Landesregierung gehen. "Die Arbeitsgruppe Finanzen hat dazu eine gute Vorlage geliefert", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke(SPD) vor Beginn der Sitzung am Sonntag. Die Koalitionäre hatten sich zuvor auf Investitionen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pflege, Mobilität und Klimaneutralität verständigt. Die vermutliche künftige Regierung will in Brandenburg in den kommenden fünf Jahren mehr Polizisten, Richter sowie Staatsanwälte einstellen und Millionen in den Ausbau der Pflege stecken. Bis 2024 sollen zwei weitere Kita-Jahre beitragsfrei gestellt werden. Zudem soll die ökologische Landwirtschaft stärker gefördert und das Tierwohl in den landwirtschaftlichen Betrieben verbessert werden. SPD, CDU und Grünen einigten sich auch darauf, dass es keine neuen Braunkohletagebaue und auch keine Erweiterung bestehender Tagebaue geben soll.



Koalitionsvertrag vermutlich Ende nächster Woche

"Wir werden uns heute mit trockenen Zahlen beschäftigen", sagte CDU-Verhandlungschef Michael Stübgen. Die Finanzierung der Vorhaben werde nicht ganz einfach sein. Nach Ansicht der Grünen-Verhandlungsführerin Ursula Nonnemacher wurden in den letzten Wochen viele gute Projekte entwickelt, man sei sich auch bei vielen Dingen einig. Welche Vorhaben Priorität haben sollen und in welcher Reihenfolge sie realisiert werden, müsse nun besprochen werden. "So wie die Verhandlungen bisher gelaufen sind, wird es so sein, dass wir zum Ende der kommenden Woche einen guten Koalitionsvertrag für das Land Brandenburg vorlegen können", zeigte sich Woidke überzeugt. Zuvor sind noch mindestens zwei weitere Beratungen geplant, bevor die Koalitionsvereinbarung vorgelegt werden soll. Am Donnerstag hatten letztmalig die Facharbeitsgruppen getagt.

Personalfragen noch nicht geklärt

Wie die neue Landesregierung personell aussehen soll, ist noch offen. Sicher ist, dass Wahlsieger Dietmar Woidke (SPD) Ministerpräsident bleiben wird. Die Sozialdemokraten werden ein bis zwei Ministerien abgeben müssen. Woidke favorisiert nach Informationen der "Märkischen Allgemeinen" [maz-online.de; Artikel hinter der Bezahlschranke] ein System mit zehn Ministerien - fünf für die SPD, drei für die CDU und zwei für die Grünen. Als aussichtsreiche Kandidatin für das Gesundheitsressort, das derzeit noch Teil eines Superministeriums mit den Ressorts Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie ist, gilt Grünen-Spitzenkandidatin Ursula Nonnenmacher. CDU-Verhandlungsführer Michael Stübgen kann sich nach Ansicht von Beobachtern Aussichten auf das Innenressort machen.

