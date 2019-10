Woidke ist gesetzt - doch wer kommt noch in Frage?

Wie soll es aussehen, das neue Brandenburger Kabinett? Nachdem ein Koalitionsvertrag in greifbare Nähe gerückt ist, wird bereits über die Verteilung der Ressorts spekuliert. Bis auf den Chefsessel mit Dietmar Woidke dürften fast alle Ministerien neu besetzt werden.

Rot-Schwarz-Grün statt Rot-Rot - es wird einiges in Bewegung geraten, wenn es um die Verteilung der Ministerposten in der neuen Brandenburger Landesregierung geht. Auf der Zielgeraden der Koalitionsverhandlungen wird daher fleißig spekuliert, wer der neuen "Kenia"-Regierung wohl angehören wird. Fest steht bisher nur:

Wie die Ministerien unter der Leitung des bisherigen und künftigen Regierungschefs zugeschnitten werden und wer welchen Posten bekommen soll, darüber ist bisher noch nichts nach außen gedrungen. Immerhin will die "Märkische Allgemeine" [maz-online.de, Artikel hinter Bezahlschranke] erfahren haben, dass "Teamchef" Dietmar Woidke ein 5-3-2-System favorisiert - also zehn Ressorts plus Staatskanzlei.

Woidkes Rechnung sei einfach: ein Ministerium für jeweils fünf Prozent Wählerstimmen, also fünf für seine SPD, drei für die CDU und zwei für die Grünen. Das würde bedeuten, dass es in der neuen Legislaturperiode ein Ministerum mehr als bisher geben würde.