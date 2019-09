Regierungsbildung in Brandenburg

Kenia oder R2G? In Brandenburg sondieren die Parteien weiter, auf der Suche nach einer neuen Regierungskoalition. Die CDU hat ihren internen Streit beigelegt und hofft auf ein Bündnis mit SPD und Grünen. Dort sind die Erwartungen allerdings sehr unterschiedlich.

Nach dem personellen Neuanfang bei der CDU setzt die SPD ihre Sondierungsgespräche für eine künftige Regierungskoalition in Brandenburg fort. SPD-Generalsekretär Erik Stohn kündigte an, dass seine Partei am Mittwoch mit Vertretern der CDU, der Linken und der Grünen sprechen werde. Die Gespräche würden ehrlich, offen und vertrauensvoll geführt. Als realistische Optionen gelten ein rot-schwarz-grünes Bündnis, das wegen der Farben auch "Kenia"-Koalition genannt wird, und ein rot-grün-rotes Bündnis. Die erste Variante hätte sechs Stimmen Mehrheit, die zweite nur eine Stimme.