Rot-Schwarz-Grün oder Rot-Grün-Rot - Brandenburger SPD will Donnerstag über Koalition entscheiden

17.09.19 | 12:22 Uhr

Die SPD in Brandenburg zeigt sich "optimistisch": Zwar wird am Mittwoch noch weiter sondiert, einen Tag darauf soll dann aber die Entscheidung fallen, ob mit Grünen und Linken oder mit CDU und Grünen über eine Koalition verhandeln will.

Die Brandenburger SPD hat ihre Vorstandssitzung zur Entscheidung über eine neue Koalition von Dienstag auf Donnerstag verlegt. So hieß es am Dienstag aus der Partei. "Wir werden am Mittwoch nochmal sondieren, (wir) sind optimistisch, in dieser Woche die Entscheidung treffen zu können", sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am späten Montagabend nach einer Sondierung von SPD, CDU und Grünen in Potsdam.

Möglich ist immer noch auch eine rot-grün-rote Koalition

Eine Empfehlung an den SPD-Landesvorstand wollte Woidke da noch nicht abgeben. Er hatte sich bereits im Lauf des Montags abwartend gezeigt. "Man könnte in Teilen sagen, dass wir schon Fundamente eines kommenden Koalitionsvertrags miteinander beraten haben, wenn er denn kommt", sagte er. Aber eine Entscheidung hänge davon ab, "ob wir uns einig sind". Der Landesvorstand sollte eigentlich am Dienstag informiert werden. Möglich ist neben einer Koalition aus SPD, CDU und Grünen auch eine rot-grün-rote Koalition aus SPD, Grünen und der Linken. Ebenfalls am Donnerstag wollen die Grünen eine Empfehlung für einen Kleinen Parteitag am Samstag abgeben.

Zwei Dreier-Bündnisse in der engeren Auswahl

Bei der Landtagswahl am 1. September war die SPD trotz Verlusten stärkste Kraft geworden. Die AfD sammelte die zweitmeisten Stimmen und gewann im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren deutlich dazu. Da die SPD aber nicht mit der AfD verhandelt, kommen ein rot-schwarz-grünes und ein rot-grün-rotes Bündnis in Frage. Bei beiden Optionen gibt es noch immer Streitthemen, beispielsweise Asyl- und Agrarpolitik sowie die Laufzeit des Braunkohle-Abbaus in der Lausitz.