Das Wahljahr in Brandenburg startet: Rund 2,1 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind in Brandenburg zu den Europa- und Kommunalwahlen am kommenden Sonntag (9. Juni) aufgerufen. Die Wahlen gelten als Stimmungstest dreieinhalb Monate vor der Landtagswahl, auch wenn sie nicht vergleichbar sind. Die Sicherheitsvorkehrungen sind diesmal höher als vor fünf Jahren, weil Störungen befürchtet werden.



Die Polizei ist nach Angaben von Landeswahlleiter Herbert Trimbach stärker in Alarmbereitschaft versetzt. Zwischen dem 8. April und dem 2. Juni zählte die Polizei laut Innenministerium rund 1.000 Angriffe auf Wahlplakate, meist Sachbeschädigung. Im gleichen Zeitraum ging bei der Polizei eine niedrige zweistellige Zahl an Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung sowie eine niedrige einstellige Zahl an Anzeigen wegen Körperverletzung ein.