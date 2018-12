Bild: imago/Steffen Beyer

Bei den Spielern von Energie Cottbus gab es in diesem Sommer nach Abpfiiff des Relegations-Rückspiels gegen Weiche Flensburg kein Halten mehr. Nach einer überragenden Saison in der Regionalliga Nordost belohnten sich die Lausitzer mit dem Aufstieg in die 3. Liga.