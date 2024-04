Interview mit Kai Wegner | Ein Jahr Regierender - "Ich pflege eine sehr gute Zusammenarbeit mit allen zwölf Bezirksbürgermeistern"

So 21.04.24 | 10:13 Uhr

dpa/Ronnenburg Audio: rbb24 Inforadio - Podcast "Spreepolitik" | 19.04.2024 | Interview mit Kai Wegner (CDU) | Bild: dpa/Ronnenburg

Seit einem Jahr ist Kai Wegner nun Berlins Regierender Bürgermeister. Seine grobe Bilanz kurz vor dem Jahrestag Ende April lautet: wenig Schlaf, viel Überraschung und sehr kämpferische Bezirke. Ein Gespräch über Politisches und Persönliches.

rbb|24: Herr Wegner, nachdem Sie gewählt wurden, konnten Sie lange genau sagen, der wievielte Tag seit Amtsantritt es war. Können Sie das heute auch noch?



Kai Wegner: Nein, das kann ich natürlich nicht mehr. Ich weiß, dass es jetzt bald 365 Tage

sind, aber ich glaube, so rund nach 100 Tagen habe ich dann langsam aufgehört zu

zählen.

Weil es dann Routine wurde oder warum haben Sie aufgehört?



Nein, Routine wird hier gar nichts, muss ich Ihnen sagen, weil jeder Tag ein ganz besonderer ist. Jeden Tag passiert irgendwas. Manchmal ist es etwas Schönes und manchmal ist es auch etwas, was die Stadt belastet und sehr häufig mit internationalen Konflikten zu tun hat. Routine, glaube ich, wird es in so einem Amt niemals geben.

dpa/Carsten Koall 5 min Berlin - Wegner meldet weiteren Bedarf für Geflüchteten-Standorte an Dass in Berlin 16 neue Unterkünfte für geflüchtete Menschen gebaut werden sollen, steht fest. Darüber hinaus gibt es weiteren Bedarf. In einer zweiten Runde sollen Unterkünfte für eine längerfristige Nutzung geplant werden.



Wenn man so ein Amt bekleidet, dann formt man dieses Amt ja auch, gleichzeitig formt das Amt einen selbst. Wie haben Sie sich in diesem einen Jahr verändert?



Ehrlicherweise hoffe ich, dass ich mich gar nicht so doll verändert habe. Dass so ein Amt auch prägt, ist gar keine Frage. Man spürt den Druck, die Verantwortung, die man hat. Ich habe das ganz besonders gemerkt nach dem 7. Oktober 2023, nach dem grausamen Terrorangriff der Hamas auf Israel. Da spürst du den Druck als Regierender Bürgermeister: Was passiert jetzt eigentlich in deiner Stadt? Die zahlreichen Demonstrationen, ein Brandanschlag auf eine Synagoge, das waren Tage, wo ich ehrlicherweise das eine oder andere Mal nachts auch schlecht geschlafen habe, weil ich nicht wusste, was passiert.

Wenn Sie Bilanz des ersten Jahres ziehen, was waren persönliche Höhepunkte

und Tiefpunkte?



Höhepunkte gab es wirklich unendlich viele. Ein besonderes Erlebnis war sicherlich, mit dem Kyiver Bürgermeister Vitali Klitschko durch das Brandenburger Tor zu gehen - ein besonderer Moment auch für mich persönlich. Ich kannte Klitschko vorher nur aus dem Fernsehen, aus dem Boxring. Eine schwierige Phase war tatsächlich der 7. Oktober und alles, was danach passiert ist, auch in Berlin. Hier immer wieder zu mahnen und zu erinnern, dass wir in dieser Stadt für Zusammenhalt stehen und dass wir uns nicht spalten lassen dürfen, egal woher

man kommt, egal welchen Glauben man hat - das ist ganz gut gelungen. Aber es war trotzdem eine große Herausforderung.

rbb/Mozharovska Vorgaben des Senats - Friedrichshain-Kreuzberg verweigert Zaun-Bau am Görlitzer Park Die geplante Schließung des Görlitzer Parks nachts ist heftig umstritten. Nun verweigert der Bezirk auch ganz offiziell die Zusammenarbeit - und verweist auf rechtliche Probleme.



Im vergangenen Sommer hatten Sie versprochen, bis zum Jahresende solle jeder innerhalb von 14 Tagen einen Termin beim Bürgeramt bekommen. Fast immer aber bekommt man die Antwort: "Aktuell keine Termine für Ihre Auswahl verfügbar.“ Und Sie hatten gesagt: "Machen ist wie wollen, nur krasser. Lassen Sie uns einfach mal krass machen." Haben Sie sich das Machen leichter vorgestellt?



Gewisse Prozesse dauern tatsächlich relativ lang. Ich würde mir manchmal wünschen, ich

sage heute: "Morgen passiert das." Aber: Dass wir demokratische Strukturen, Prozesse

haben, wo einer nicht allein alles sofort entscheiden kann, ist, glaube ich, schon ganz gut.

Zum konkreten Punkt: Wissen Sie, das ist wirklich ganz spannend. Ich bekomme

manchmal Mails und Briefe, wo Leute sagen: "Mensch, Herr Wegner, super, ich brauchte eine Verlängerung meines Personalausweises und es hat superschnell funktioniert, vielen

Dank!"

Was machen die Leute, die das schaffen?



Ich sage Ihnen nur, was ich bekomme. Ich bekomme mindestens genauso oft Mails und

Briefe, die in Ihre Fragerichtung gehen: "Herr Wegner, warum funktioniert es denn immer

noch nicht?" Es gibt die Möglichkeit, direkt ins Bürgeramt zu gehen, fünf Minuten vor

Beginn der Dienstzeit. Und in der Regel bekommt man dann auch die Dienstleistung. Es

ist aber keine befriedigende Situation, immer noch nicht. Wir haben festgestellt, dass die

Herausforderungen durchaus größer sind, als ich dachte.

Sabine Müller und Thorsten Gabriel im Gespräch mit Kai Wegner (mitte)

Als Sie ins Amt gekommen sind, wurde ja oft auch darauf hingewiesen, dass Sie

keine Exekutiverfahrung hatten. Sind Sie an manche Sachen vielleicht ein

bisschen zu naiv rangegangen?



Nein, das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Weil ich immer gesagt habe, dass ich, wenn ich Regierender Bürgermeister werde, unglaublich viele Menschen um mich herum habe, die wahnsinnig viel Exekutiverfahrung haben. Und genau darauf greife ich auch zurück. Ich bleibe auch bei meiner Aussage, dass es alles andere als schlimm ist, wenn jemand von außen in die Berliner Verwaltung kommt, der vielleicht nicht die langjährige Exekutiverfahrung hat, sondern auch mal den Blick von außen reinbringt, um gewisse Prozesse zu verändern und zu beschleunigen. Na klar würde ich mir wünschen, dass ich einen Schalter finde, den ich drücke und alles funktioniert von heute auf morgen. Aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass nach 365 Tagen Kai Wegener als Regierender Bürgermeister alles sofort funktioniert.

dpa/Winfried Rothermel Personalnot in Berlin - Terminprobleme im Standesamt - So sieht es in Ihrem Bezirk aus Seit fast anderthalb Jahren fordern Berliner Standesämter dutzende neue Stellen, bewilligt wurden sie vom Senat bisher nicht. Vielerorts sind etwa Eheschließungen eingeschränkt. Aber nicht alle Bezirke sind gleichermaßen betroffen. Ein Überblick. Von Sabine Müller

Zwischendurch sah es kurz so aus, als hätten Sie diesen Schalter gefunden. Das war eine erste Klausur mit den Bezirksbürgermeister:innen zu der großen Verwaltungsreform, die geplant ist. Da war es dann ausgerechnet Clara Herrmann, die grüne Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, die sich mit Lob geradezu ausschüttete über den Regierenden Bürgermeister Kai Wegener: neuer Stil, das habe sie noch nicht erlebt ...



... übrigens auch ein Highlight meiner Amtszeit. Zumindest habe ich mit den Aussagen

bei der Pressekonferenz nicht gerechnet, von daher musste ich schon zweimal hinhören,

ob sie das wirklich gesagt hat.

Aber auch da wich das Hochgefühl schnell wieder der nüchternen Realität. Im Streit um Zuständigkeiten will Friedrichshain-Kreuzberg jetzt den Senat verklagen, weil der sich mit dem geplanten Zaun um den Görlitzer Park unrechtmäßig in originäre Belange des Bezirks einmische.



Ich glaube, es ist gar nichts gewichen, sondern auch hier gibt es doch eine Aufgabenverteilung. Die Bezirke haben ihre Aufgabe, wo sie für ihre Interessen streiten müssen. Aber ich pflege eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit allen – ausdrücklich mit allen – zwölf Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeistern. Auch das Thema Verwaltungsreform machen wir weiter gemeinsam. Ich bin mir ganz sicher, dass ich mich auf die zwölf Bezirke auch verlassen kann, wenn es um eine Verwaltungsreform geht, wo wir mehr gesamtstädtische Steuerung hinbekommen wollen. Auch wenn es den einen oder anderen Konflikt gibt – ich glaube ehrlicherweise, dass dieser Konflikt auftreten könnte, war weder Frau Herrmann noch mir gänzlich unbekannt.

Ich bin mir ganz sicher, dass ich mich auf die zwölf Bezirke auch verlassen kann, wenn es um eine Verwaltungsreform geht, wo wir mehr gesamtstädtische Steuerung hinbekommen wollen. Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin

Geprägt war das erste Jahr auch von einer bemerkenswerten Haushaltspolitik, wo alle finanziellen Reserven verplant wurden. Gerade haben sie als Koalition entschieden, wie die Lücken, die es trotzdem gab, gestopft werden sollen. Und sie haben beschlossen, wie Klimaschutz finanziert werden soll, nachdem das ursprünglich geplante Sondervermögen aus rechtlichen Gründen nicht mehr möglich ist. Das ist doch alles mit der heißen Nadel gestrickt.



Beim Sondervermögen wurden wir gestoppt, weil das Bundesverfassungsgericht ein ähnliches Modell des Bundes gestoppt hat. Aber die Idee, die Ziele des Sondervermögens sind absolut richtig. Wir brauchen Investitionen in Klimaschutz, in Infrastruktur, in Transformation. Wir brauchen Investitionen, um unsere Stadt resilient zu machen. Wir haben uns jetzt einen neuen Weg überlegt. Die Ziele bleiben, aber der Weg ist ein anderer. Wir wollen einen echten Klimapakt mit unseren Landesunternehmen, wo wir Kapitalzuführungen durchführen werden, um dort die Möglichkeiten für genau diese Investitionen zu haben.

Aber die Landesunternehmen, gerade die Wohnungsbauunternehmen, ächzen doch jetzt schon unter einer gewaltigen Schuldenlast.



Die Wahrheit ist: Ich werde ohne neue Schulden nicht die notwendigen Investitionen tätigen können. Nun sieht der Gesetzgeber weiterhin eine sehr strikte Haltung bei der Schuldenbremse vor. Ich halte das für falsch. Ich glaube, wir brauchen diese Investitionen in die Zukunft und wir gehen diesen Weg und werden das kreditfinanziert in irgendeiner Form machen. Anders geht es nicht.

picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka Meinung | Das schwarz-rote Jahr 2023 in Berlin - Regierender Raucher auf dem Rathausbalkon Das landespolitische Jahr in Berlin war geprägt von kurzem Wahlkampf, straffen Koalitionsverhandlungen und einem neuen CDU-geführten Senat. Vor allem die Performance des neuen Regierenden Bürgermeisters überraschte dabei, bilanziert Thorsten Gabriel.

Zur Abwechslung machen wir jetzt eine Kurzfragerunde: Kurze Fragen – kurze

Anworten. Los geht’s: Wann haben Sie zuletzt sieben Stunden am Stück geschlafen?



Oh Gott, da kann ich mich tatsächlich nicht daran erinnern. Ich weiß es wirklich nicht.

Wie viel kriegen Sie normalerweise so?



Fünf, sechs Stunden. Das ist dann schon ganz gut.

Berlin hat nach Jahren wieder einen rauchenden Regierenden Bürgermeister.

Lieber auf dem Rathausbalkon oder im Hof?



Tatsächlich lieber im Hof, weil ich das morgens immer sehr genieße. Dort treffe ich viele

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen ich kurz sprechen kann.

picture alliance/Sebastian Gollnow 1 min Cannabisgesetz - Berliner Justizsenatorin warnt vor "Bürokratiemonster" Ab April soll das neue Cannabisgesetz in Kraft sein. Justizbehörden würde es erheblich belasten, kritisiert Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg. Sie möchte die darin enthaltene Amnestieregelung streichen oder verzögern. Von Susett Kleine und Carla Spangenberg

Seit dem ersten April gilt die Cannabis Teillegalisierung. Seitdem schon gekifft?



Nein.

Davor schon mal?



Wenn ich jetzt sagen würde, dass ich es noch nie gemacht habe, würde ich lügen.

Fanden Sie es auch so furchtbar wie CDU-Chef Friedrich Merz?



Ich könnte jetzt sagen, das ist so lange her, ich kann mich nicht daran erinnern. Nein, ganz ehrlich: Als ich ganz jung war, in den Schulzeiten, glaube ich, war das noch, da haben wir das mal gemacht. Aber dass ich großes Vergnügen dabei gehabt hätte oder gesagt hätte, daran muss ich festhalten, das ist wahrlich nicht so.

:imago images/B.Dummer Vor offiziellem Beziehungsbeginn - Günther-Wünsch fuhr seit Mai mehrfach in Wegners Dienstwagen mit Anfang 2024 gaben Berlins Regierender Bürgermeister Wegner und Bildungssenatorin Günther-Wünsch bekannt, seit Herbst ein Paar zu sein. Nun räumte die Senatskanzlei ein, dass beide schon länger gemeinsam im Dienstwagen unterwegs waren.



Zieht die Zentral- und Landesbibliothek an die Friedrichstraße ins Lafayette?



Das ist eine großartige Idee, die ich auch sehr gerne unterstütze. Das Problem ist, dass die Kosten sehr, sehr hoch sind und der Haushalt das derzeit nicht hergibt. Wir müssen gucken, ob man das über andere Finanzierungsformen hinbekommt.

Wären Sie offen für einen Kredit neben dem normalen Haushalt?



In dieser Größenordnung wird das verdammt schwer. Da muss uns etwas anderes einfallen.

Sie haben in einem Gewinnspiel ein Politcoaching gewonnen und können sich jetzt Ihren Coach aussuchen: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder oder Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther. Wen nehmen Sie?



Diese Frage ist wirklich gemein, weil ich beide sehr schätze. Mit Daniel Günther verbindet mich aber eine Leidenschaft für den Sport und für Musik und Tanzen. Von daher würde ich mir Daniel Günther wünschen. Wenn wir erst Coaching machen, können wir danach noch tanzen gehen.

dpa/C. Soeder Streit in der CDU - Auf Distanz – Merz gegen Wegner, Wegner gegen Merz Noch nie war es offensichtlicher als jetzt, dass Kai Wegner und Friedrich Merz nicht (mehr) miteinander können. Aber wie tief geht der Streit zwischen dem Regierenden Bürgermeister und dem CDU-Chef und was bedeutet er für die Partei? Von Sabine Müller

Zum Schluss noch zwei Beziehungsfragen. Sie loben die Zusammenarbeit mit Ihrem Juniorpartner SPD sehr und geben der Partei eine ziemlich große Bühne. Aber die SPD steht in Umfragen nicht gut da. Wie lange funktioniert das noch mit dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit?



Ich werde diese Art meines Führungsstils genauso weiterhin bewahren. Jeder soll Platz haben, sich zu profilieren. Beide Koalitionspartner müssen auch erkennbar sein. Das Wichtigste dabei ist, dass es immer den Berlinerinnen und Berlinern dient. Ich finde, im ersten Jahr hat das sehr gut funktioniert.

Anfang des Jahres sorgte Ihre private Beziehung zu Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch für viele Schlagzeilen. Sie haben dazu gesagt: "Das geht in Berlin im Jahr 2024." Dabei ging es nicht um die Frage, ob die Gesellschaft bereit dafür ist, sondern es ging um die Frage: Was bedeutet das für den Arbeitsalltag? - Hat Kai Wegner seine Geliebte zur Senatorin gemacht?



Wir arbeiten an den wichtigen Themen dieser Stadt, das wird auch so weitergehen. Es hat keinen Einfluss auf unsere Regierungsarbeit und das ist das Wichtigste. Zu dieser privaten Beziehung ist eigentlich alles gesagt, was gesagt werden musste.

Wir sind uns da nicht sicher. Dann sagen Sie den Berlinerinnen und Berlinern also ganz klar: "Ich stand in keinem amourösen Verhältnis zu Frau Günter Wünsch, als sie Senatorin wurde"?



Ja, na klar. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führten Sabine Müller und Thorsten Gabriel, Landespolitik Berlin



Der Text ist eine gekürzte und redigierte Fassung. Das ungekürzte Gespräch des rbb24-Podcasts "Spreepolitik" hören Sie im Audio-Player.

Das sind die Senatorinnen und Senatoren der Berliner Regierung

Bild: dpa/Riedl Seit dem 27. April 2023 im Amt: der neue Berliner Senat.



Von links nach rechts, zunächst die vordere Reihe: Innensenatorin Iris Spranger, Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, der Regierende Bürgermeister Kai Wegner, Finanzsenator Stefan Evers, Justizsenatorin Felor Badenberg.



Hintere Reihe von links nach rechts: Kultursenator Joe Chialo, Gesundheits- und Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra, Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, Sozial- und Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe, Verkehrs- und Umweltsenatorin Manja Schreiner sowie Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler.

Bild: dpa/Ronnenburg Der 52-jährige Berliner Kai Wegner (CDU) ist Regierender Bürgermeister sowie CDU-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus. Wegner wurde am 27. April 2023 vom Abgeordnetenhaus zum Regierenden Bürgermeister gewählt. Erst im dritten Wahlgang erreichte er jedoch die erforderliche Mehrheit. Wegner ist zugleich seit 2019 Berliner CDU-Landeschef.



Bild: dpa/Kalaene Die 45-jährige Franziska Giffey (SPD) war von Dezember 2021 bis April 2023 Berlins Regierende Bürgermeisterin und führte die rot-grün-rote Koalition an. Nach dem Wahlsieg der CDU entschied sie sich dafür, weiterhin in der Berliner Landespolitik aktiv zu sein und ist unter dem neuen Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) Wirtschaftssenatorin sowie Bürgermeisterin von Berlin. Damit übernimmt sie die Stellvertretung des Regierenden Bürgermeisters.

Bild: dpa/Gateau Die 62-jährige Iris Spranger (SPD) wurde am 21. Dezember 2021 als erste Frau Berliner Senatorin für Inneres, Digitalisierung und Sport, seinerzeit im rot-grün-roten Senat von Franziska Giffey (SPD). Die gebürtige Hallenserin behielt ihr Amt auch ab dem 27. April 2023 im Senat Kai Wegner (CDU). Im Jahr 2023 war sie Vorsitzende der Innenministerkonferenz.

Bild: dpa/Riedl Der CDU-Politiker Stefan Evers (44) ist seit April 2023 Bürgermeister und Senator für Finanzen. Im Abgeordnetenhaus war er von 2018 bis 2023 Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion. Von Dezember 2016 bis September 2023 war er zudem Generalsekretär der CDU Berlin. Seit September 2023 ist er stellvertretender Berliner Landesvorsitzender.

Bild: dpa/Skolimowska Die 48-jährige Felor Badenberg (parteilos) ist seit April 2023 Berliner Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz. Zuvor war die Verwaltungsjuristin beim Bundesamt für Verfassungsschutz tätig, zuletzt als dessen Vizepräsidentin.

Bild: dpa/Pedersen Der 53-jährige Joe Chialo ist seit dem 27. April 2023 Berliner Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Musikmanager wurde in Bonn als Sohn einer tansanischen Diplomatenfamilie geboren. In den 1990er Jahren war er Mitglied der Grünen. Seit 2016 ist Chialo Mitglied der Berliner CDU.

Bild: dpa/Zinken Die 57-jährige Berlinerin Ina Maria Czyborra (SPD) ist seit April 2023 Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege. Seit 2011 ist die promovierte Archäologin Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin.

Bild: dpa/Soeder Die CDU-Politikerin Katharina Günther-Wünsch (41) ist seit April 2023 Senatorin für Bildung, Jugend und Familie. Die gebürtige Dresdnerin studierte zunächst Humanmedizin, dann bis 2010 Chemie und Geschichte zum gymnasialen Lehramt. Ab 2013 war sie Studienrätin an der Walter-Gropius-Schule in Berlin-Neukölln, von 2017 bis 2021 dort stellvertretende Schulleiterin.

Bild: dpa/Pedersen Die 48-jährige Berlinerin Cansel Kiziltepe (SPD) ist seit April 2023 Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung. Von 2013 bis 2023 saß sie für die SPD im Bundestag. Von Dezember 2021 bis April 2023 war Kiziltepe Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Bild: dpa/Kalaene Die 45-jährige Manja Schreiner (CDU) ist seit April 2023 Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt. Die Juristin und gebürtige Wismarerin war zuvor Hauptgeschäftsführerin des regionalen Arbeitgeberverbandes Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg e.V. Von 2019 bis 2023 war sie stellvertretende Landesvorsitzende der CDU Berlin.

Bild: dpa/Jutrczenka Der 59-jährige Berliner Christian Gaebler (SPD) ist seit April 2023 Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Zuvor war er als Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (2011–2016), in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport (2016–2018), in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (2021–2023) sowie als Chef der Senatskanzlei (2018–2021) des Landes Berlin tätig. | Zum Artikel | Weitere Bildergalerien



Sendung: rbb24 Inforadio | 18.04.2024 Play Pause Fullscreen