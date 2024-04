Mehrere Menschen bei Auseinandersetzung an Cottbuser Oberschule verletzt

Mehrere Menschen sind am Montag bei einer körperlichen Auseinandersetzung an einer Cottbuser Oberschule verletzt worden. Das bestätigte die Polizei dem rbb auf Nachfrage. Zuvor hatten sich Nutzer beim rbb gemeldet und von einem Großaufgebot von Polizisten an der Schule berichtet.