Ein Geldautomat ist in der Nacht zum Montag in Berlin-Zehlendorf gesprengt worden. Durch die Explosion wurde die Bankfiliale an der Clayallee erheblich beschädigt, wie die Polizei am Morgen mitteilte.



Gegen 3 Uhr sei ein Anwohner durch einen lauten Knall geweckt worden, sagte ein Polizeisprecher dem rbb. Der Zeuge habe beobachtet, dass sich zwei Männer auf Motorrollern von der Bank entfernten. Laut Polizei wurde der Geldautomat durch einen unbekannten Stoff zerstört.



Die Tatortarbeit musste zunächst hinten anstehen, weil ein Statiker das Gebäude überprüfen musste. Inzwischen sind die Kriminaltechniker vor Ort, um Spuren zu sichern, wie die Polizei dem rbb erklärte.