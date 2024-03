Die zweite Mannschaft von Hertha BSC hat zum Auftakt des 25. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost mit 0:1 (0:0) gegen den Greifswalder FC verloren. Das Tor des Abends erzielte Soufian Benyamina in der 69. Minute per Elfmeter.

Vor 698 Zuschauern im Amateurstadion auf dem Olympiagelände agierte die mit vielen Profis verstärkte Hertha-Mannschaft von Trainer Stephan Schmidt dabei lange Zeit auf Augenhöhe. So hatten sowohl Gustav Christensen als auch Deyovaisio Zeefuik, beides eigentlich Spieler aus Herthas Zweitliga-Kader, in der achten beziehungsweise neunten Minute die Führung auf dem Fuß, konnten ihre Chancen aber ebenso wenig nutzen wie Dominik Schickersinsky in der 39. Minute. Die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern waren in der ersten Spielhälfte lediglich durch einen Benyamina-Drehschuss in der 26. Minute gefährlich.