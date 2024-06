Bild: picture alliance/dpa/S.C.Gollnow

Das Pyroverbot der Uefa und die Sicherheitskontrollen an den Stadien können den Hardcorefans traditionell nur ein müdes Lächeln abringen. Auch das Olympiastadion in Berlin wurde am Samstag zeitweise in dichten Rauch gehüllt. Strafbescheid der Uefa folgt sicher.