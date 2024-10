Der US-amerikanische Präsident Joe Biden kommt am Donnerstagabend nach Berlin und soll am Freitag abreisen. In der Innenstadt sind Sperrungen und Verkehrseinschränkungen bereits ab dem Mittag zu erwarten.

Der Besuch des US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden von Donnerstagabend bis Freitag kann laut der Verkehrsinformationszentrale zu "massiven Verkehrseinschränkungen" in Berlin führen. Besonders während An- und Abreise von Biden sei mit Einschränkungen zu rechnen. Am Freitagnachmittag beginnen zudem die Herbstferien, was auch zu langen Staus sowie Verspätungen bei der Bahn führen könnte.

Ab Donnerstagnachmittag und bis Freitagabend wird es in Berlin-Mitte zu umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrssperrungen kommen, wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte. Besonders betroffen sind die Bereiche rund um das Regierungsviertel, das Schloss Bellevue und den Potsdamer Platz. Unbestätigten Medieninformationen zufolge soll Biden im Ritz-Carlton-Hotel am Potsdamer Platz übernachten. Biden gehört zu den Politikern, die weltweit die höchste Sicherheitsstufe haben.

Anwohner können die abgesperrten Bereiche nur mit einem Personalausweis betreten. Öffentliche Versammlungen und Aufzüge sind in diesen Bereichen verboten.