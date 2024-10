Bauarbeiten bei der S-Bahn - Berliner Ringbahn und Nord-Süd-Linien während der Herbstferien unterbrochen

Do 10.10.24 | 12:44 Uhr

Bild: picture alliance/Ute Grabowsky/photothek.de

Ferienzeit ist mal wieder Bauzeit bei der S-Bahn. Pünktlich zum Start der Herbstferien müssen sich deshalb zahlreiche Fahrgäste auf Einschränkungen einstellen. Andernorts wird derweil schon bald eine Lücke geschlossen.



S-Bahnkunden in Berlin stehen in den kommenden Wochen mehrere tiefgreifende Veränderungen bevor. Während im Berliner Südosten Bauarbeiten abgeschlossen werden und eine Streckenlücke wieder geschlossen werden kann, stehen im Norden der Stadt während der Herbstferien starke Einschränkungen bevor.



Zunächst die gute Nachricht: Wie die Berliner S-Bahn am Donnerstag mitteilte, fahren ab kommenden Montag (14. Oktober) die Linien S46, S8 und S85 wieder durchgehend zwischen Schöneweide und Grünau. Die vierwöchigen Bauarbeiten auf dieser Strecke enden dann planmäßig. Zudem fahren ab Montag auch die Flughafenlinien S45 und S9 aus Richtung Südring und Innenstadt wieder bis Adlershof und ab dort abweichend weiter nach Grünau.



Die Erneuerung der Gleise zwischen Altglienicke und dem Flughafen BER dauert derweil planmäßig noch bis 8. November, weshalb es hier weiterhin einen Ersatzverkehr mit Bussen geben wird. Es wird bis dahin keinen S-Bahnverkehr zwischen Flughafen BER und Adlershof geben, stattdessen fahren Busse.

Ringbahn sowie Nord-Süd-Linie wochenlang unterbrochen

Während der Herbstferien gibt es dann einige neue Arbeiten im Netz der S-Bahn, was vor allem in Pankow, Reinickendorf und auch in Wedding Auswirkungen haben wird.



Konkret wird im Norden Berlins das Zugsicherungssystem ZBS in Betrieb genommen - das System überwacht die Züge während der Fahrt und ersetzt künftig die wartungsintensiven mechanischen Fahrsperren. Dafür sind Abnahmeprüfungen und Messfahrten nötig - mit der Folge, dass die Ringbahn zwischen Greifswalder Straße und Wedding sowie die Nord-Süd-Linien zwischen Nordbahnhof und Alt-Reinickendorf, Wittenau und Pankow-Heinersdorf gesperrt sind.



Das hat zur Folge, dass vom 21. Oktober (4 Uhr) bis zum 4. November (1:30 Uhr) zwischen Greifswalder Straße und Wedding/Bornholmer Straße keine S-Bahnen fahren. Die Strecke Nordbahnhof – Bornholmer Straße – Alt Reinickendorf/Wittenau/Pankow-Heinersdorf wird vom 28. Oktober (4 Uhr) bis 13. November (1:30 Uhr) nicht mit S-Bahnen befahren.

Regionalzug bietet Alternative im Norden

Außerdem werden zwischen Spindlersfeld und Schöneweide während der Herbstferien Kabelarbeiten durchgeführt, um die Strecke an das künftige elektronische Stellwerk in Schöneweide anschließen zu können. Vom 18. Oktober (22 Uhr) bis 4. November (1:30 Uhr) gibt es hier keinen S-Bahnverkehr.



Die S-Bahn hat auf allen betroffenen Linien Ersatzverkehr per Bus eingerichtet. Zusätzlich empfiehlt die Bahn, Regionalzüge zu nutzen: Der RE S1 fährt von Montag bis Freitag morgens dreimal von Oranienburg nach Gesundbrunnen, nachmittags viermal stadtauswärts (plus die jeweiligen Rückfahrten).



Angesichts der umfangreichen Sperrungen und Fahrplanänderungen empfiehlt es sich, vor Fahrtantritt detaillierte Infos auf der Internetseite der Berliner S-Bahn einzuholen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 10.10.2024, 12 Uhr