Vermummte randalieren in FU Berlin und greifen Mitarbeiter an

Immer wieder ist es in den vergangenen Monaten zu pro-palästinensischen Protesten an der FU Berlin gekommen. Nun gab es einen Versuch, das Präsidiumsgebäude zu besetzen. Mitarbeitende wurden dabei bedroht und körperlich angegangen.

Mehrere vermummte Personen sind am Donnerstag in die Freie Universität in Berlin-Dahlem eingedrungen und haben versucht, das Präsidium zu besetzen. Das hat die Polizei dem rbb bestätigt. Zunächst hatte der " Tagesspiegel " berichtet.

Wie FU-Präsident Günter Ziegler dem rbb sagte, hätten die Vermummten Mitarbeitende bedrängt und teilweise wohl auch verletzt. Es habe massive Sachbeschädigungen an dem historischen Gebäude gegeben. Das FU-Präsidium befindet sich in der früheren Alliierten-Kommandantur.

Nach Angaben der FU-Pressestelle wurden neben Parolen auch das Hamas-Dreieck im und an das Gebäude gesprüht. Auch die IT-Infrastruktur sei teilweise zerstört worden. Einzelne Telefone gingen nicht mehr, einige Mitarbeiter hätten Probleme mit dem Internet gehabt, so die Pressestelle.

Laut einer Universitätssprecherin wurden auch Türen eingetreten. Kollegen aus dem Präsidium hätten Türen abgeschlossen, um sich zu schützen. Die Mitarbeitenden erhielten nun psychologische Hilfe.

Beteiligte seien geflüchtet, als die Polizisten an dem Hochschulgebäude in der Kaiserswerther Straße eintrafen, erklärte die Polizei. Einige Verdächtige hätten die Einsatzkräfte aber im Umfeld des Gebäudes festnehmen können. Drei Frauen und ein Mann seien festgenommen und "umfangreiche Beweismittel" sichergestellt worden. Der Einsatz dauerte am frühen Nachmittag nach Angaben der Sprecherin an. Rund 70 Polizistinnen und Polizisten seien vor Ort.

Wie die FU-Sprecherin dem rbb sagte, habe die versuchte Besetzung mit den pro-palästinensischen Protesten zu tun. Laut "Tagesspiegel" richtet sie sich gegen Polizei auf dem Campus und die Räumungen auf dem Uni-Gelände, die die FU im Sommer vornahm.