Mittelleitplanke durchbrochen - A24 nach schwerem Lkw-Unfall gesperrt

Do 17.10.24 | 09:19 Uhr

picture alliance/dpa/S.Stache Audio: Antenne Brandenburg | 17.10.2024 | Christin Sorban | Bild: picture alliance/dpa/S.Stache

Autofahrer in Nordwest-Brandenburg müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Ein Laster-Unfall auf der A24 verursacht Sperrungen in Richtung Berlin. In entgegengesetzter Richtung wird der Verkehr über den Standstreifen geführt.

Auf der Autobahn A24 hat es am Donnerstagmorgen einen schweren Unfall gegeben. Zwischen Neuruppin und Herzsprung (Ostprignitz-Ruppin) verlor in Fahrtrichtung Hamburg ein Lkw-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte durch die Mittelleitplanke in den Gegenverkehr. "Nach ersten Erkenntnissen war ein 58-jähriger Lkw-Fahrer von der linken Fahrspur abgekommen und hat hierbei noch einen Pkw erfasst und diesen ebenfalls in die Mittelleitplanke geschoben", sagte Polizeisprecherin Christin Sorban dem rbb. Der 58-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Der Laster stehe nun auf der Fahrbahn in Richtung Berlin, wo er den linken Fahrstreifen blockiere. Das Fahrzeug sei so beschädigt worden, dass Betriebsstoffe ausgelaufen seien und nun Öl auf der gesamten Fahrbahn verteilt sei. Daher sei die Autobahn Richtung Berlin voll gesperrt. Ein Bergungsunternehmen werde die nächsten Stunden eingesetzt, hieß es weiter. Der Verkehr wird laut der Polizei an der Anschlussstelle Herzsprung abgeleitet. In Richtung Hamburg wird der Verkehr über die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Laut der Polizei wird die A24 in Richtung Berlin für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten voraussichtlich bis zum Mittag gesperrt bleiben.