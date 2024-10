Do 17.10.24 | 13:07 Uhr

Weil ein Mann im Streit um einen Parkplatz einen 37-jährigen in Berlin-Gesundbrunnen mit einem Messer erstochen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag Anklage erhoben. Der inzwischen 30-jährige Verdächtige ist wegen Totschlags angeklagt.

Hintergrund der Auseinandersetzung sei der Streit um eine Parklücke gewesen, die durch einen Transporter zugeparkt war, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Als der 37-jährige Transporter-Fahrer trotz Aufforderung die Lücke nicht freigegeben haben soll, sei die Situation eskaliert.

Der Transporter-Fahrer soll am frühen Abend des 11. Juli dieses Jahres mit seinem Auto in zweiter Reihe vor einem freien Parkplatz in der Böttgerstraße gehalten und sein neu erworbenes Fahrzeug einem inzwischen 26-jährigen Bekannten gezeigt haben.