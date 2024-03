Die Sendung soll ab dann jeden Samstagabend zwischen 21 und 23 Uhr zu hören sein. Cokes wird auf Englisch moderieren - aber in den nächsten Monaten auch Deutschunterricht nehmen. Die eine oder andere Anekdote dieses Lernprozesses wird es sicherlich auch in seine Sendung schaffen.

Radioeins vom rbb holt mit Ray Cokes eine Legende des Musikfernsehens hinter das Radiomikrofon. Ab übernächstem Samstag (23. März) wird Cokes in der "RayDio Cokes Show" mit Gästen und Hörerinnen und Hörern talken und selbst ausgewählte Musik spielen.

Cokes ist seit mehr als vier Jahrzehnten als Fernsehmoderator tätig. Seine große TV-Karriere bei MTV Europe startete Ende der 1980er. Unvergessen sind seine Interviews mit prominenten Bands. Als VJ entwickelte sich Cokes europaweit zu einer Ikone für eine ganze Generation von Musikliebhabern. Seine Live-Show "MTV's Most Wanted" von 1992 bis 1995 hat das Musikfernsehen maßgeblich geprägt.

Danach moderierte er weiterhin Live-Musiksendungen, verschiedene Unterhaltungsformate und Dokumentarserien für TV-Sender in Frankreich, Deutschland und Belgien. 2014 veröffentlichte er seine Autobiografie "My Most Wanted Life".

Seit 2020 lebt Cokes in Berlin. Sein Geschick, mit besonderen Fragen Musikerinnen und Musiker ins Gespräch zu verwickeln, wird er nun auch bei Radioeins unter Beweis stellen.