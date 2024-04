In wenigen Wochen startet im französischen Marseille der Fackellauf für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Zuvor tourte die olympische Flamme durch Griechenland, ab Samstag wird sie per Schiff nach Frankreich transportiert. Zu den 10.000 Fackelläufern aus aller Welt zählt David Schulz aus Neuzelle (Oder-Spree). Sie alle sollen die Flamme quer durch Frankreich und seine Überseegebiete tragen, bis sie im Sommer in Paris ankommt.

Schulz arbeitet seit mehr als 20 Jahren bei der Werkfeuerwehr vom Stahlproduzenten ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree). In seiner Freizeit ist er als Triathlet aktiv, wie er sagt. Täglich bewältigt er insgesamt die Distanz eines Halbmarathons: "In der Regel laufe ich früh elf Kilometer zur Arbeit", sagt der 41-Jährige. "Und auf dem Nachhauseweg sind es wieder elf Kilometer. Manchmal auch noch eine Biege über den Oder-Damm. Dann sind es nochmal ein paar Kilometer mehr."