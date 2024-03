Sandra Hüller war für "Anatomie eines Falls" als beste Hauptdarstellerin nominiert, der Preis ging an Emma Stone für "Poor Things". Allerdings konnte sich Hüller darüber freuen, dass das britische Auschwitz-Drama "The Zone of Interest", in dem sie ebenfalls eine der Hauptrollen spielt, als bester internationaler Film ausgezeichnet wurde. In dem Film verkörpert die 45-Jährige die Ehefrau des Lagerkommandanten Rudolf Höß.

Die deutschen Oscar-Nominierten sind bei der 96. Verleihung der Academy Awards am Sonntag (Ortszeit) in Hollywood leer ausgegangen.

"The Zone of Interest" setzte sich in der Kategorie "Bester internationaler Film" gegen die Filme von İlker Çatak ("Das Lehrerzimmer") und Wim Wenders ("Perfect Days") durch. Wenders war mit "Perfect Days" für Japan ins Rennen gegangen. In dem poetischen Werk schildert er den Alltag eines Toilettenreinigers in Tokio.

Zum "Besten Film" wurde "Oppenheimer" von Christopher Nolan gekürt. Der Film hatte als klarer Favorit gegolten – und wurde dem gerecht. Das dreistündige Epos war in 13 Kategorien nominiert und gewann in mehr als der Hälfte davon. So wurde Cillian Murphy als bester Hauptdarsteller und Robert Downey Jr. für seine Nebenrolle als Politiker Lewis Strauss, einen erbitterten Widersacher des Nuklearphysikers Robert Oppenheimer, ausgezeichnet. Der Film gewann zudem die Preise für die beste Kamera, den besten Schnitt und die beste Filmmusik.