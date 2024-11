Bild: picture alliance/dpa/T.Uhlemann

Der "Trabbi" war der Auftakt für eine Reihe von mehr als 300 Sandmann-Fahrzeugen, die teils futuritisch anmuteten. Per Ski, mit dem Schiff oder Fahrrad und sogar in einer Raumschiff steuert der Sandmann durchs Kinderabendprogramm. Geschaffen hat ihn Gerhard Behrend (hier am 20.10.1989 in Berlin/Mahlsdorf). Die beliebte Titelmelodie "Sandmann, lieber Sandmann" schrieb Komponist Wolfgang Richter nach dem Text des Kinderbuchautors Walter Krumbach angeblich an nur einem Abend.