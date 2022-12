Berlinerinnen unter den Opfern - Helfer des Nizza-Attentäters erhalten lange Haftstrafen

Di 13.12.22 | 20:58 Uhr

dpa/abaca Video: rbb24 Abendschau | 13.12.2022 | Norbert Siegmund | Bild: dpa/abaca

Im Terrorismusprozess zum Lkw-Anschlag in Nizza im Jahr 2016 mit 86 Toten sind zwei Freunde des von der Polizei erschossenen Täters zu je 18 Jahren Haft verurteilt worden. "Sie haben den Täter moralisch und materiell unterstützt", sagte der Vorsitzende Richter Laurent Raviot am Dienstag in Paris. Die beiden Angeklagten wussten laut Staatsanwaltschaft um die Gesinnung des Mannes und dass er in der Lage sei, einen Anschlag zu begehen. Auch sollen sie in die Suche nach einer Waffe eingebunden gewesen sein. Die beiden Freunde des Täters, der 47-jährige Mohamed Ghraieb, der die französische und tunesische Staatsangehörigkeit hat, und Chokri Chafroud, ein 43 Jahre alter Tunesier, wurden wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung verurteilt.

Richter: Täter war nicht psychisch krank

Das Gericht verhängte zudem zwölf Jahre Haft für den Mann, der dem Attentäter die Schusswaffe besorgt hatte, die der beim Anschlag benutzte. Die weiteren fünf Beschuldigten in dem Prozess, die laut Urteil ebenfalls in die Beschaffung der Pistole oder einer weiteren Waffe involviert waren, sollen zwischen zwei und acht Jahre in Haft. Die Angeklagten können noch Berufung gegen die Entscheidung des Gerichts einlegen.



Der 31-jährige Tunesier Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, der am Nationalfeiertag 2016 mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge auf der Uferpromenade von Nizza gefahren war, habe "so viele Menschen wie möglich töten wollen", sagte der Richter. "Das Gericht ist überzeugt, dass der Anschlag am 14. Juli ein terroristischer Akt war." Der Prozess habe gezeigt, dass der Täter zwar ein Persönlichkeitsproblem gehabt habe, aber nicht psychisch krank gewesen sei.



Bei dem Terroranschlag waren auch zwei Schülerinnen sowie eine Lehrerin aus Berlin ums Leben gekommen.

Hinterbliebene ist enttäuscht, Anwältin zufrieden