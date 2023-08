Deutschlandweiter Vergleich - Bildungsniveau in Berlin und Brandenburg laut Studie besonders schlecht

Der "Bildungsmonitor 2023" stellt Berlin und Brandenburg ein schlechtes Zeugnis aus. In einem deutschlandweiten Vergleich des Bildungsniveaus stehen beide Bundesländer zusammen mit Bremen an letzter Stelle.

"Bildungsmonitor 2023" vergleicht Bildungsniveau von allen Bundesländern

Berlin und Brandenburg wird geringes Niveau attestiert

in Berlin sind die Kompetenzen in Mathematik und Deutsch niedrig, in Brandenburg gibt es einen hohen Anteil verspätet eingeschulter Kinder

Das Bildungsniveau in Berlin und Brandenburg ist im deutschlandweiten Vergleich schlecht. Das geht aus einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach stehen Berlin (39,2 Punkte) und Brandenburg (39,4) im "Bildungsmonitor 2023" [insm-bildungsmonitor.de] zusammen mit Bremen (36,4) am Ende des Rankings.

Berlin: Viele Jugendliche ohne Ausbildungsplatz

Berlin weist laut Studie in den Handlungsfeldern Betreuungsbedingungen, Input-Effizienz, Förderinfrastruktur und Internationalisierung Stärken auf: Die Betreuungsrelationen (Kinder/Jugendliche je Lehrkraft) sind gut.

Relativ ausgeglichene Altersstruktur der Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen.

Ein hoher Anteil der Kinder besucht Ganztagsangebote in Kitas und Schulen.

In Berlin gibt es den höchsten Anteil an Bildungsausländern unter den Studierenden.

Verbesserungspotenzial bestehe in Berlin in den Handlungsfeldern Berufliche Bildung, Bildungsarmut, Schulqualität und Integration, heißt es: Der Anteil von Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz ist trotz Fortschritten hoch.

Viele Kinder und Jugendliche erreichen nicht die Mindeststandards an Kompetenzen in Deutsch und Mathe.

Die durchschnittlichen Kompetenzen in Mathematik und Deutsch sind niedrig.

Besonders enger Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg.

Brandenburg: Hoher Anteil verspätet eingeschulter Kinder

Brandenburg hat gemäß der Studienergebnisse Stärken in den Handlungsfeldern Integration und Internationalisierung: Nur wenige ausländische Schulabsolventen erreichen keinen Schulabschluss.

Der Anteil der Bildungsausländer an allen Studierenden ist hoch.

Deutliches Verbesserungspotenzial bestehe vor allem bei den Bereichen Hochschule/MINT, Digitalisierung, Forschungsorientierung und Zeiteffizienz: Gemessen an der akademischen Wohnbevölkerung werden wenige Personen an Hochschulen ausgebildet.

Wenig IT-Nachwuchs von Hochschulen und beruflicher Bildung.

Die Forschungsausgaben je Forscher sind die niedrigsten der Bundesländer.

Hoher Anteil verspätet eingeschulter Kinder

Bildungsniveau hat sich dramatisch verschlechtert

Generell habe sich das Bildungsniveau in Deutschland in den vergangenen Jahren dramatisch verschlechtert, heißt es. Vor allem in Sachen Schulqualität, Integration und Bildungsarmut gebe es negative Entwicklungen, hält der "Bildungsmonitor 2023" der "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft" (INSM) fest. Im Langzeitvergleich ist das Bildungsniveau bis 2013 in vielen Felder gewachsen, dann allerdings kontinuierlich zurückgegangen. Dabei habe sich die Abhängigkeit von Bildungserfolg und sozialer Herkunft vertieft. Der Monitor, der zum 20. Mal erschienen ist, vergleicht die Bildung anhand verschiedener Indikatoren wie Lernerfolg, Bildungsinfrastruktur oder Betreuungsrelation.



Einen Grund für die Entwicklung sieht IW-Studienautor Axel Plünnecke darin, dass Kitas und Schulen "noch keine gute Antwort darauf gefunden haben, dass die Schülerschaft in den vergangenen Jahren deutlich heterogener wurde". So seien die Ergebnisse von Kindern aus bildungsfernen Haushalten oder mit Migrationshintergrund besonders stark gesunken. Leichte Verbesserungen beim Ausbau frühkindlicher Bildung, der Ganztagsinfrastruktur sowie der Betreuungsrelation konnten dies laut Studie nicht ausgleichen. "Es fehlt an Qualität beim Ganztag und an gezielter Förderung", so Plünnecke.

Sachsen, Bayern und Thüringen schneiden am besten ab

Im aktuellen Ländervergleich schneiden Sachsen (63,4), Bayern (57,9) und Thüringen (55,3) erneut am besten ab. Allerdings sank in den beiden östlichen Bundesländern das Bildungsniveau gegenüber dem Vorjahr und stieg nur in Bayern "minimal" . Danach folgen Hamburg, Baden-Württemberg und das Saarland, sowie ein "breites Mittelfeld". Gegenüber 2013 hat Baden-Württemberg (-9,6 Punkte) im Ländervergleich am stärksten verloren. Die Durchschnittswerte im Lesen und Zuhören bei Viertklässlern lagen im Langzeitvergleich 2021 im Bundesdurchschnitt auf dem Niveau des schlechtesten Bundeslandes Bremen im Jahr 2011.

Die Forscher des IW forderten den Ausbau frühkindlicher Bildung, mehr Selbstbestimmung für Schulen, jährliche bundesweite Vergleichsarbeiten in allen Klassenstufen sowie die gezielte Förderung von Schülern und mehr hochwertige Ganztagsangebote. INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben beklagte, dass Deutschland in der Bildungspolitik den Anschluss an die Weltspitze verliere. Besonders kritisch seien dabei die mangelnden Sprachkenntnisse in der Grundschule. Er verlangte eine Vorschulpflicht für alle Kinder, die schlecht Deutsch sprechen.

