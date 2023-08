Rund 400.000 Kinder in Berlin starten am Montag ins neue Schuljahr. Für mehr als 1.000 Kinder aber erfüllt sich ihr Recht auf Bildung noch nicht, sie warten auf einen Platz in einer Willkommensklasse. Doch von denen gibt es nicht genug. Von Anna Corves und Freya Reiss

Seit Februar lebt die 13-jährige Rada aus der Republik Moldau in einer weißen Containersiedlung in Berlin-Blankenfelde, einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Sie ist schulpflichtig, wie so viele Kinder und Jugendliche hier. Aber: 33 von ihnen haben noch keinen Platz in einer Willkommensklasse ergattert. Was Rada den lieben langen Tag so macht? "Ich helfe meinen Eltern im Haushalt. Und sitze viel mit dem Handy auf dem Sofa, manchmal den ganzen Tag".

Heute aber darf die 13-Jährige das tun, was sie vermisst: lernen: Zweimal in der Woche besuchen Ehrenamtliche die Unterkunft, unterrichten ein, zwei Stunden lang Deutsch. Aufmerksam beobachtet Rada, wie Doris Settgast das Wort 'Kartoffel' an die Tafel schreibt, auf das doppelte 'f' hinweist. Dann üben alle gemeinsam im Chor Sätze, die man zum Einkaufen braucht.