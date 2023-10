Ein Mensch ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Berlin-Köpenick getötet worden. Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft haben am Montagmorgen die Ermittlungen aufgenommen, so eine Sprecherin der Berliner Polizei.

Die Polizei bestätigte dem rbb, dass das Opfer eine Frau ist.

Die tote Frau wurde vor einem Haus in der Mahlsdorfer Straße gefunden, so eine rbb-Reporterin. Weitere Einzelheiten sind bisher nicht bekannt.