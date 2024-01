Die Beschuldigten arbeiten demnach bei der Direktion 5 (City), die zuständig ist für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, den nördlichen Teil von Neukölln und den Ortsteil Mitte.

Die Beschuldigte soll selbst bei den Kokain-Beschlagnahmungen nicht dabei gewesen sein, sie aber koordiniert haben. Sie habe im Anschluss einen Kollegen angewiesen, das Rauschmittel vor dem Wiegen in ihr Büro zu bringen. Die weitere Bearbeitung wolle sie selbst übernehmen, soll sie laut Staatsanwaltschaft gesagt haben. Dann soll sie mindestens 6,452 Gramm des Kokains an sich genommen und in ihrer Wohnung zum Zweck des Eigenkonsums in einem Tresor verwahrt haben.