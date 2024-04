Beim Aufhängen von Wahlkampf-Plakaten sind nach Angaben der Linken zwei Kandidaten der Partei in Schöneiche (Oder-Spree) von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen worden.



Die Kandidaten der Linkspartei seien am Freitagabend verbal attackiert worden, ein Jugendlicher habe auch versucht, sie zu schlagen, teilte die Kreisvorsitzende, Julia Wiedemann, am Samstag in einer Mitteilung mit. Die Lokalpolitiker brachten demnach gerade Plakate für die Europa- und Kommunalwahlen an.

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei in Potsdam sagte nach ersten Erkenntnissen zu dem Vorfall, es habe eine verbale Auseinandersetzung während des Plakatierens gegeben. Der Fall sei noch in der Prüfung. Weitere Angaben zum Ablauf konnte er nicht machen.