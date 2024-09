Bild: rbb/Abendschau

Die britische Stadtkommandantur unterstützte bei der Gestaltung und Geldbeschaffung. Rund 5.000 Baumspenden aus den höfischen Gärten des britischen Hauses halfen ebenso bei der Neubegrünung des Parks südwestlich vom Schloss Bellevue: Der Englische Garten entstand - eingeweiht am 25. Mai 1952 in Beisein des britischen Außenministers Anthony Eden. Das im Garten gelegene Teehaus wurde neu errichtet, es entstand an der Stelle des ehemaligen Wohnsitzes von Schauspieler und Regisseur Gustaf Gründgens. 1965 pflanzte die Queen im Beisein des damaligen Regierenden Bürgermeisters, Willy Brandt, eine Eiche in den Englischen Garten.