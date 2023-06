Jörg Mittwoch, 28.06.2023 | 19:08 Uhr

Wenn mann such ansieht was Jens Spahn ( CDU ) gestern im ZDF gemacht hat, dabn macht er genau das was uch befürchtet habe. Wieder dieselben Fehler wue die Konservativen in der Weimarer Republik. Verharmlosen, Verständnis haben , Gefahr kleinreden weil sind ja nicht alles Rechtsradikale.



Eben so wie die AfD Jugend Chefin in Brandenburg. Wird die Afd Jugend buct auch vom Verfassungsschutz beobachtet?



Als gesichert rechtsextrem?