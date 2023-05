Martina Berlin Montag, 08.05.2023 | 09:06 Uhr

"Wahrscheinlich passiert nichts, (...)"

Das sehe ich anders. Können könnte viel.



Gerichtsurteile sind in diesem Fall wahrscheinlich gar nicht so bedeutend.

Viel bedeutender ist, was die Gemeinde, die ansässige Bevölkerung tut. Schliesslich hat eine Familienfeier von Rassisten nicht nur ihren Rassismus gefeiert. Was in diesem Milieu gerne mit viel Alkohol geschieht.

Sie zerstören die wirtschaftlich-existentielle Grundlage der Gemeinde /Region. Die besteht ja nicht im Ausrichten von Familienfeiern für drogenkonsumierende Rassisten.

Insofern jugendliche Rassisten, womöglich unter Alkoholeinfluss beteiligt waren, stellt sich die Frage, welche erwachsene Rassisten minderjährigen Rassisten Zugang zu Alkohol und Alkoholkonsum gestatten.

Auch dies eine schlechte Werbung für eine Gemeinde, die vom Kinder- und Jugendtourismus lebt.