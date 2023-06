An einer Schule im Spree-Neiße-Kreis gehören rassistische Beleidigungen offenbar zum Alltag, in Klassenchats sollen Hitler-Bilder und rechtsextreme Posts kursieren. Eine Lehrkraft berichtet von Mitläufern, Wegschauenden - und Angst.

Der Brandenburgische Verfassungsschutzchef Jörg Müller nannte das angesichts der AfD-Umfragewerte in seinem Bundesland im Interview mit der FAZ "erfolgreiche Entgrenzung des Extremismus". So dürfte es auch dort für den Zuspruch der AfD keinen Unterschied machen, wenn der Verfassungsschutz sie künftig, wie schon in Thüringen, vom "Verdachtsfall" zu "gesichert rechtsextrem" hochstuft.

Auch weil die in der Vergangenheit von einigen Spitzenfunktionären strapazierte Sorge vor dem Stigma "rechtsextrem" bei der AfD im Osten nicht mehr verfängt. Unerheblich, ob es wissenschaftliche Erkenntnisse oder journalistische Recherchen sind. Bei ihren Wählern kommen auch die Signale vom Verfassungsschutz als Frühwarnsystem der Demokratie offensichtlich nicht an. Rechtsextremismus ist hier großflächig normalisiert. Er kann kaum mehr problematisiert oder skandalisiert werden.

Er ist wie anderswo in Europa akzeptierter Teil einer politischen Landschaft, die sich quer durch die gesellschaftliche Mitte zieht: Wie in Frankreich, in Tschechien, Schweden, Italien, Spanien und so weiter. Der AfD-Rekordwert in den Umfragen ist der Gipfel eines längeren Aufstiegs in Folge von russischem Angriffskrieg, Krise und Inflation .

Seit ihrem parlamentarischen Aufstieg bei den Landtagswahlen 2014 in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, hat sich die Partei fortlaufend radikalisiert: Zugleich stiegen im Osten Wahlergebnisse und Zustimmungswerte. Das kann als Erfolg der AfD im jahrelangen Zusammenwirken mit zahlreichen Initiativen, Aktivisten und alternativen Medienprojekten der Neuen Rechten vermerkt werden: Ihnen ist gelungen, den Rechtsextremismus in den Augen vieler Menschen vom historischen Makel des Nationalsozialismus zu befreien, darüber gesellschaftsfähig zu machen.

So formulierte es in dieser Woche auch der Dresdner Schriftsteller Uwe Tellkamp ("Der Turm"), der durchaus als intellektuelle Stimme der ostdeutschen AfD-Klientel wahrgenommen werden kann. Im Video-Interview mit dem konservativen Publizisten Ralf Schuler sagte Tellkamp: "Was übersehen wird ist, was Menschen bleiben wollen. Das ist für mich das Angegriffenste, was es gibt: Eine Herkunft!" In der Sorge um den Verlust der Herkunft sieht Tellkamp vor allem ein Stadt-Land-Problem, das sich auch in den Umfragen für die AfD im Osten ausdrücke. "Die Stadt ist ein Biotop, wo die Herkunftsfrage eine viel geringere Rolle spielt, durch das soziale Leben, durch das schnelle Wechselnkönnen von Identitäten, von Berufsidentitäten, der Zu-Hause-Identität, durch den Wechsel des Alltags, im Land sind Sie (dagegen) viel verwurzelter." Als Beleg für seine Aussage führte Tellkamp auch die -im sächsischen Verhältnis geringere- Zustimmung der AfD in den Metropolen Leipzig und Dresden an.

In Heidesee sollen Berliner Schülerinnen und Schüler in der Nacht zu Sonntag rassistisch beleidigt und von teils vermummten Jugendlichen bedroht worden sein. Laut Polizei wollten die Angreifer auch in die Unterkunft der Schulklasse gelangen.

Nach der Landratswahl im ländlich geprägten Kreis Sonneberg in Thüringen zuckten die eingeübten Reflexe einiger demokratischer Politiker, sich für die Stichwahl am 25. Juni hinter dem CDU-Kandidaten zu versammeln. Um bloß den ersten AfD-Landrat in Deutschland zu verhindern. Mit der gleichen Strategie, dem lokalen Schulterschluss demokratischer Parteien, wurde kürzlich erst ein AfD-Landrat in Oder-Spree (Brandenburg) verhindert, ein AfD-Oberbürgermeister in Cottbus (Brandenburg) und Görlitz (Sachsen), möglicherweise auch bei der anstehenden OB-Wahl in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern).

Diese Strategie gegen Rechtsextremisten in der Exekutive greift nur, solange kein AfD-Kandidat aus dem Stand über 50 Prozent kommt: Oder bis andere Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht mehr ausschließen wollen. Das aber erscheint nur als eine Frage von Zeit. Der Präsident des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen, Michael Brychcy (CDU), jedenfalls kündigte bereits an, als langjähriger Bürgermeister in seiner 12.000 Einwohner Stadt Waltershausen im Landkreis Gotha im kommenden Jahr nicht mehr kandidieren zu wollen. Wenn die AfD dort antritt, wäre sie wohl nicht aussichtslos. Zuletzt hatte sie der CDU dort bereits das Direktmandat für den Bundestag abgejagt. Höckes Weg ist auch dort erfolgreich.

Der AfD-Kurs ist klar darauf ausgerichtet, bei den wichtigen Landtagswahlen im kommenden Jahr in Brandenburg, Sachsen und Thüringen stärkste Partei zu werden. Ob ihr das gelingt, ist noch ungewiss. Alarmsignale jedenfalls werden sie nicht von ihrem radikalen politischen Weg über die ostdeutsche Provinz abbringen.