An einem Samstagnachmittag findet ein Meet-and-Greet im Berliner Büro der paneuropäischen Partei Volt statt. Interessierte können hier Mitglieder treffen. Ralf Uebigau ist dafür extra zwei Stunden aus Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) angereist. "Ich bin heute hier, um mir einen ersten Eindruck zu verschaffen, wie die Atmosphäre bei Volt ist, was für Menschen hier zusammenkommen und um zu spüren, ob das was für mich ist", sagt Uebigau.

Die nächste Wahl zum Europäischen Parlament findet in Deutschland am 9. Juni 2024 statt. In Berlin und Brandenburg dürfen Menschen ab 16 Jahre an der Europawahl teilnehmen, wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen oder Bürgerinnen und Bürger aus Ländern der Europäischen Union sind.

Mit ihm sitzen etwa 30 interessierte Menschen auf Klappstühlen in einem kleinen Raum in Berlin-Prenzlauer Berg. Jonathan Drewes von Volt hält eine Power-Point-Präsentation und spricht von "Onboarding" und "Community Teams". Der 25-Jährige studiert noch und ist der Ko-Vorsitzende in Berlin.

Derzeit ist Volt in 31 europäischen Ländern aktiv, in 20 Ländern ist sie als Partei, in anderen als Bewegung eingetragen. Volt will die Europäische Union stärken, zum Beispiel dem europäischen Parlament mehr Kompetenz geben. Damit konnte die Partei bei der Europawahl in Deutschland vor allem bei jüngeren Wählerinnen und Wählern punkten. Bundesweit kam Volt auf 2,6 Prozent der Stimmen, in Berlin sogar auf 4,8 Prozent. Schaut man auf die 16- bis 24-Jährigen, bekam Volt deutschlandweit sogar rund sieben Prozent der Stimmen.