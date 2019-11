Bild: ZB/ Monika Skolimowska

Landesparteitag in Schönefeld - CDU entscheidet über Koalitionsvertrag und wählt neuen Chef

16.11.19 | 09:02 Uhr

In Brandenburg entscheidet sich am Samstag, ob die Kenia-Koalition zustande kommt. Auf einem Parteitag in Schönefeld stimmen die Delegierten der CDU über den mit SPD und Grünen vereinbarten Koalitionsvertrag ab. Auch ein neuer Landeschef steht zur Wahl.

Die Brandenburger CDU trifft bei ihrem Landesparteitag in Schönefeld (Dahme-Spreewald) gleich zwei wegweisende Entscheidungen: Sie stimmt am Samstag (10.00 Uhr) über den Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen und damit über die künftige Regierungsverantwortung ab. Zugleich wählt die CDU eine neue Parteispitze. Bisher kandidiert nur der kommissarische Landeschef Michael Stübgen für den Landesvorsitz.

Sechs Bewerber für Stellvertreterposten

Für vier Stellvertreterposten kandidieren sechs Bewerber: Uckermark-Landrätin Karina Dörk, Landtagsabgeordneter Frank Bommert, Ex-Landesgeschäftsführer Christian Große, Landtagsvizepräsidentin Barbara Richstein, Landtagsabgeordnete Roswitha Schier und Bundestagsabgeordnete Jana Schimke. Als neuen Generalsekretär will Stübgen den Landtagsabgeordneten Gordon Hoffmann vorschlagen, Steeven Bretz tritt nicht erneut dafür an.

Es geht nicht nur um die künftige sogenannte Kenia-Koalition mit dem früheren politischen Gegner SPD an der Spitze. Es geht auch um die Frage, ob die CDU Brandenburg nach einem internen Machtkampf zur Ruhe kommt. Der frühere Landeschef Ingo Senftleben war nach der Landtagswahl im September zurückgetreten, nachdem mehrere Kritiker ihn im Landtag nicht erneut zum Fraktionschef wählen wollten.

Brandenburger JU-Landeschef: CDU kann Profil schärfen

Im Vorfeld des Landesparteitags betonte Julian Brüning, Landeschef der Jungen Union (JU), dass die Brandenburger CDU in der geplanten Koalition mit SPD und Grünen auf

die Schärfung ihres Profils achten sollte. "Der Koalitionsvertrag geht mir an einigen Stellen nicht weit genug, es sind nicht genügend konservative Themen drin", so Brüning. "Dafür sind die Persönlichkeiten in den Ministerien gefragt, das Profil zu schärfen." Damit spielte er auf die drei Minister der CDU in der geplanten Regierung an. Auch die Landtagsfraktion und die Partei seien dafür gefordert.

Bereits am Freitag hatte die Brandenburger SPD bei ihrem Landesparteitag ohne Gegenstimme für den Koalitionsvertrag gestimmt. Bei den Brandenburger Grünen entscheiden die Mitglieder ebenfalls bis Samstag in einer Urwahl über das Bündnis. Wenn alle Parteien zustimmen, soll die neue Brandenburger Landesregierung am Mittwoch vereidigt werden.

Sendung: Inforadio, 16.11.2019, 08:00 Uhr