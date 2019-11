Bild: dpa/Sören Stache

Abstimmung im Landtag - Woidke als Brandenburgs Ministerpräsident wiedergewählt

20.11.19 | 10:45 Uhr

Der SPD-Politiker Dietmar Woidke ist für eine weitere Amtszeit zum Brandenburger Ministerpräsidenten gewählt worden. Er erhielt am Mittwoch im Landtag in Potsdam im ersten Wahlgang die dafür nötige Mehrheit.





Der Brandenburger Landtag hat Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wiedergewählt.Von den 87 Abgeordneten stimmten 47 für die Wiederwahl, 37 dagegen und drei enthielten sich. Nach seiner Wahl wurde Woidke vereidigt, anschließend werden die zehn Minister vereidigt. Die Bestätigung im Amt gilt zweieinhalb Monate nach der Landtagswahl als Schlusspunkt der Bildung der neuen Kenia-Koalition von SPD, CDU und Grünen. Die Wahl von Woidke am Mittwoch im Potsdamer Landtag war geheim. Er brauchte 45 Ja-Stimmen, die drei Koalitionsfraktionen haben zusammen 50 Stimmen. Das heißt, dass drei Abgeordnete der Regierungskoalition gegen Woidke als Ministerpräsidenten gestimmt haben.

"Kenia"-Fraktionen wollen Geschlossenheit demonstrieren

Die drei Koalitionsfraktionen hatten bei der Wiederwahl von Woidke eigentlich auf Geschlossenheit gehofft. Der scheidende SPD-Fraktionschef Mike Bischoff zeigte sich noch am Dienstag überzeugt, dass Woidke mit allen Stimmen der rot-schwarz-grünen Koalitionsfraktionen gewählt wird. "Hier erweist sich auch die Stabilität der neuen Regierung in Brandenburg", sagte Bischoff. SPD-Generalsekretär Erik Stohn trat zur Wahl als sein Nachfolger an.



Auch die Fraktionen von CDU und Grünen erklärten, sie wollten geschlossen für Woidke stimmen. Die Kenia-Koalition hat eine rechnerische Mehrheit von sechs Stimmen.



Der 58-jährige Woidke ist seit 2013 Brandenburger Regierungschef. Bereits am Dienstag unterzeichneten, SPD, CDU und Grüne den Koalitionsvertrag, nachdem sich die Mitglieder auf ihren Parteitagen beziehungsweise per Urabstimmung für die neue Koalition ausgesprochen hatten. Das Bündnis löst die rot-rote Koalition ab.

Linke und Freie Wähler wollen mit Nein stimmen

Die Linken und die Freien Wähler im Potsdamer Landtag hatten bereits im Vorfeld der Wahl ihr Nein zu Woidke angekündigt. Die AfD-Fraktion wollte sich vor der Abstimmung nicht äußern.



Linksfraktionschef Sebastian Walter verwies am Dienstag unter anderem auf 55 Prüfaufträge, die der Koalitionsvertrag enthalte. Als Woidke noch Koalitionspartner der Linkspartei gewesen sei, habe der gemeinsame Koalitionsvertrag Visionen enthalten. Was SPD, CDU und Grüne nunmehr vorlegten, sei Ausdruck von Symbolpolitik und ein Programm der kurzen Schritte, sagte Walter.



Auch die Freien Wähler wollen mit Nein stimmen. "Das ist kein Votum gegen Dietmar Woidke persönlich", betonte Fraktionschef Péter Vida am Dienstag in Potsdam. "Sondern ein Nein zu seinem Regierungsprogramm." Vida kritisierte vor allem, dass die Entschädigung der Altanschließer im Koalitionsvertrag nicht vorkämen. Außerdem gebe es kein Umdenken beim Ausbau der Windkraft und bei der Forderung, keine weiteren öffentlichen Gelder für den BER-Flughafen bereitzustellen. Dennoch überreichte Vida dem Ministerpräsidenten nach seiner Wiederwahl ein Flasche Wein als Geschenk.



Woidke bleibt beliebt - die Koalition eher nicht

Unter den Menschen in Brandenburg genießt Dietmar Woidke derweil steigende Sympathie. Im aktuellen BrandenburgTrend von Infratestdimap im Auftrag von Brandenburg aktuell konnte Woidke sein Image als Regierungschef in den vergangenen Wochen verbessern. 62 Prozent halten ihn für einen guten Ministerpräsidenten, unmittelbar vor der Wahl waren es 59 Prozent.



Weniger gut kommt die Regierungskoalition aus SPD, CDU und Bündnis90/Die Grünen bei den Brandenburgern an. Laut BrandenburgTrend bewerten 44 Prozent der Befragten diese Koalition als gut beziehungsweise sehr gut für das Land. 52 Prozent sehen die neue Landesregierung eher kritisch.