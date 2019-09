Am Donnerstag hat die SPD auf der Suche nach Regierungspartnern die Fühler nach dem bisherigen Koalitionspartner Linke ausgestreckt, auch mit der CDU wurde gesprochen. Am Freitag kommen zwei weitere Kandidaten hinzu: die Grünen und die Freien Wähler.

Die Sondierungsgespräche der SPD nach der Landtagswahl in Brandenburg gehen in eine weitere Runde. Die Sozialdemokraten treffen sich am Freitag in Potsdam mit den Grünen und dann mit den Freien Wählern. Die Grünen sind von Bedeutung, weil sie Partner sowohl einer möglichen Koalition mit SPD und CDU als auch mit SPD und der Linken sein können.



Auch mit CDU und Freien Wählern wäre eine Koalition theoretisch möglich. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte allerdings mit Blick auf die Freien Wähler gesagt, er habe Zweifel an deren Stabilität.