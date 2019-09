Trotz herber Verluste hat die SPD die Landtagswahl in Brandenburg gewonnen. Mit 26,2 Prozent der Stimmen (25 Sitze) lag sie am Ende knapp vor der AfD - mit 23,5 Prozent (23 Sitze) der große Gewinner des Wahltags und nunmehr zweitstärkste Fraktion im Landtag.

Klare Verlierer der Wahl waren neben der SPD die ehemals zweitstärkste CDU mit 15,6 Prozent (15 Sitze) und die Linke, die mit 10,7 Prozent (10 Sitze) nun nur noch fünftstärkste Kraft im Brandenburgischen Parlament ist. Historisch gute Ergebnisse erreichten die Grünen mit 10,8 Prozent (10 Sitze) und die BVB / Freie Wähler, die nicht nur ein Direktmandat errangen, sondern mit fünf Prozentpunkten (5 Sitze) sogar in Fraktionsstärke in den Landtag einzogen.

Bei den Erststimmen lag die SPD am Ende etwas deutlicher vor der AfD, als bei den Zweitstimmen. In 25 Wahlkreisen wurde der Kandidat der Sozialdemokraten direkt gewählt, die AfD gewann das Direktmandat in 15 Wahlkreisen, die CDU schickt zwei direkt gewählte Abgeordnete in den neuen Landtag, Grüne und Freie Wähler jeweils einen.

Neben einem neuen Landtag wurden am 1. September auch in 30 Brandenburger Städten und Gemeinden hauptamtliche Bürgermeister gewählt. in 18 Kommunen konnte sich bereits im ersten Wahlgang ein Bewerber durchsetzen, in den übrigen zwölf Orten müssen die Wähler erneut an die Urne. Die Stichwahltermine sind je nach Stadt oder Gemeinde für den 15. oder den 22. September festgesetzt.