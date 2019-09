Sie hatten auf den Landtag-Einzug über ein gewonnenes Direktmandat gehofft, am Ende ist den Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen (BVB) / Freie Wähler am Sonntagabend sogar der Einzug in Fraktionsstärke gelungen: Sie holten bei der Brandenburger Landtagswahl 5,1 Prozent der Stimmen (Hochrechnung, Stand: 21:39 Uhr). "Der größte Erfolg, den wir in Brandenburg jemals errungen haben", sagte Spitzenkandidat Péter Vida am Sonntagabend. Das Ergebnis seiner Partei nannte er eine Bestätigung "unserer inhaltlichen, sachbezogenen Arbeit".

Vida selbst holte zudem in seinem Wahlkreis Barnim II 7.308 Stimmen und damit 23,9 Prozent der Erststimmen und lag damit vor der SPD-Kandidatin und Landtagspräsidentin Britta Stark (21,8 Prozent), die dort 2014 das Direktmandat geholt hatte.