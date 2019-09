Bild: rbb

Erste Sitzung des neuen Brandenburger Landtags - Ulrike Liedtke zur neuen Landtagspräsidentin gewählt

Ulrike Liedtke ist neue Präsidentin des Brandenburger Landtags. Das Palament wählte die SPD-Politikerin in der ersten Sitzung nach der Wahl zur Nachfolgerin von Britta Stark, die nicht mehr im Landtag vertreten ist. Die Vize-Posten sollen von AfD und CDU besetzt werden.

Die SPD-Politikerin Ulrike Liedtke ist mit großer Mehrheit zur neuen Präsidentin des Brandenburger Landtags gewählt worden. Von den insgesamt 88 Abgeordneten stimmten 77 für die SPD-Kandidatin, sechs stimmten gegen sie, Enthaltungen gab es fünf. Die 60-jährige Musikwissenschaftlerin aus Rheinsberg tritt die Nachfolge von Britta Stark an, die bei der Wahl am 1. September den Einzug ins Parlament nicht geschafft hatte. Die Wahl des neuen Präsidiums ist der wichtigste Tagesordnungspunkt der ersten Zusammenkunft des neuen Landtags am Mittwoch. Neben der Landtagspräsidentin werden erstmals zwei Vizepräsidenten gewählt, bislang war es einer. Außerdem bestimmt das Parlament die einfachen Mitglieder des Präsidiums. Gemäß Artikel 69 der brandenburgischen Landesverfassung stellt die SPD als stärkste Fraktion den Landtagspräsidenten, die zweit- und die drittstärkste Fraktion, in dieser Leglislaturperiode also AfD und CDU, entsenden je einen Vizepräsidenten. Alle Fraktionen sind zudem mit einfachen Mitgliedern im Präsidium vertreten.

Breite Ablehnung gegen AfD-Kandidaten Galau

Die CDU hat als Vizepräsidentin Barbara Richstein nominiert. Für sie wird breite Zustimmung erwartet. Anders dürfte es im Falle der AfD aussehen, die ihren bisherigen Parlamentarischen Geschäftsführer Andreas Galau benannt hat. Am Dienstag war unsicher, ob er die erforderliche einfache Mehrheit bekommen würde.

Die Fraktionen von SPD und Linken haben bereits angekündigt, dass sie nicht für Galau stimmen werden. Auch die Abgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen wollen Galau nicht aktiv wählen. Bei der CDU zeichneten sich Enthaltungen und Ja-Stimmen ab. Die Freien Wähler gaben keine Abstimmungsempfehlung. AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz hatte angekündigt, dass seine Fraktion bei einem möglichen Scheitern im ersten Wahlgang wieder Galau vorschlagen will. Die Zahl der Wahlgänge ist theoretisch unbegrenzt. Galau selbst kündigte an, seine Aufgabe als Vizepräsident des Landtags nicht parteipolitisch zu interpretieren. "In dem Augenblick, wo ich das Amt des Vizepräsidenten bekleide, bin ich zu strikter parteipolitscher Neutralität verpflichtet", sagte Galau am Dienstag in Potsdam. "Dem werde ich auch vollumfänglich gerecht werden." Vorbehalte gibt es bei anderen Fraktionen auch gegen die Kandidaten der AfD, Steffen Kubitzki und Daniel Freiherr von Lützow, zur Wahl als einfache Mitglieder des Präsidiums.

AfD-Alterspräsidentin eröffnete Sitzung

Eröffnet wurde die Sitzung von der Alterspräsidentin, der 73-jähirgen AfD-Politikerin Marianne Spring-Räumschüssel. Sie hat die Leitung der Sitzung inne und hielt die Eröffnungsrede. Darin erinnerte sie unter anderem an den 30. Jahrestag der friedlichen Revolution und appellierte an die Abgeordneten, den Mut zu haben, "in der Verteidigung unserer Werte". Als Herausforderung für das neue Parlament nannte sie die Tatsache, dass viele Menschen von der Politik enttäuscht seien und sich nicht mehr repräsentiert fühlten und sprach damit gleich in der Eröffnungsrede parteipolitische Themen an. Indirekt kritisierte Spring-Räumschüssel in ihrer Rede auch, dass mit der AfD keine Sondierungsgespräche geführt wurden. Applaus dafür gab es nur von der AfD-Fraktion. Die Mitglieder der Linken-Fraktion hatten unterdessen Wolfsskulpturen des Künstlers Rainer Opolka aus der Ausstellung "Die Wölfe sind zurück" auf ihren Tischen platziert. Mit ähnlichen Figuren hatte Opolka in der Vergangenheit mehrfach gegen die AfD-Politik protestiert.

