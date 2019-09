Bild: imago images

Reaktionen zur Landtagwahl in Brandenburg - Woidke: Freue mich, "dass wir ein gutes Ergebnis erzielt haben"

02.09.19 | 09:41 Uhr

Brandenburgs alter und vermutlich neuer Ministerpräsident Dietmar Woidke zeigt sich mit dem Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl zufrieden. Aufbruchsstimmung herrscht derweil bei der AfD. Bei der CDU werden hingegen erste Rücktrittsforderungen laut.



Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zeigt sich mit dem Wahlergebnis seiner Partei zufrieden, obwohl die SPD bei der Landtagswahl das bisher schlechteste Ergebnis erzielte. In Anbetracht der Rahmenbedingungen der vergangenen Wochen, könne die SPD froh sein, sagte Woidke am Montagmorgen im rbb. "Wir haben innerhalb von knapp vier Wochen zehn Prozentpunkte aufgeholt und waren am Ende deutlicher Sieger. Das ist eine gute Basis für die Zukunft", so Woidke.

Der Ministerpräsident äußerste sich auch hinsichtlich der Bildung einer neuen Regierungskoalition zuversichtlich. Er kündigte an, mit allen Parteien "mit denen eine Regierungsbildung möglich ist" Sondierungsgespräche zu führen. Er plant in dieser Woche zunächst Gespräche mit der CDU. Die Sozialdemokraten sind bei der Landtagswahl mit 26,2 Prozent stärkste Kraft geworden, haben aber deutlich an Stimmen verloren. Da die SPD eine Koalition mit der AfD ausschließt, die mit 23,5 Prozent der Stimmen zweitstärkste Kraft ist, wird die nächste Regierung wohl aus drei Parteien bestehen.

SPD-Generalsekretär Stohn: "Hinter uns liegt ein erheblicher Endspurt"

Der Brandenburger SPD-Generalsekretär Eric Stohn äußerte sich am Montagmorgen im rbb erleichtert über den Wahlausgang. "Hinter uns liegt ein erheblicher Endspurt. Es ist gut, dass eine demokratische Partei in Brandenburg vorne liegt, auch hinsichtlich der Außenwirkung unseres Landes", so Stohn im rbb-Inforadio. Er sei trotz der Verluste von mehr als fünf Prozentpunkten im Vergleich zur vorigen Landtagswahl nicht enttäuscht. Das Ergebnis von 26,2 Prozent müsse man auch im Lichte der wesentlich stärkeren SPD-Verluste bei der Bundestags- und Europawahl betrachten. Dass die SPD letztlich vor der AfD liege, könne unter anderem auf die Beliebtheit des Ministerpräsidenten Dietmar Woidke zurückgeführt werden, "außerdem haben wir immer eine klare Haltung gegen die AfD gezeigt", so der Generalsekretär. In den kommenden Jahren müsse man den bereits begonnenen Bürgerdialog noch intensivieren, "wir müssen stärker über die Erfolge in Brandenburg sprechen und Menschen, die aus Enttäuschung AfD gewählt haben, zurückholen", so Stohn weiter.

CDU-Abgeordneter Bommert: Senftleben war der falsche Mann

Bei den Christdemokraten gibt es nach dem schlechten Abschneiden ihrer Partei erste Rücktrittsforderungen an den Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten Ingo Senftleben. "Wer solch ein Ergebnis eingefahren hat, kann nicht Vorsitzender bleiben", sagte der CDU-Politiker Frank Bommert am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir müssen neue Wege gehen", sagte Bommert. Die von Senftleben eingeschlagenen seien eindeutig die falschen gewesen. "Wir waren stärkste Oppositionspartei und haben nun acht Prozent verloren", sagte er. Es sei wohl einmalig in der CDU. Bommert selbst steht auf Platz drei der Landesliste und wird wieder in den neuen Landtag einziehen. Es müsse gesehen werden, wer nun in Koalitionsverhandlungen eintrete. Senftleben könne es nicht sein, da er von vornherein ausgeschlossen habe, mit SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke zu sprechen. Die CDU war bei der Wahl laut vorläufigem Ergebnis nur auf 15,6 Prozent der Stimmen. Das sind 7,4 Prozentpunkte weniger als bei der Landtagswahl 2014 und ihr bislang schlechtestes Ergebnis im Land.



"Ich habe Demut nach dem Ergebnis erwartet"

Bommert hatte Senftleben wiederholt öffentlich wegen dessen Aussage kritisiert, notfalls eine Koalition mit der Linkspartei nicht auszuschließen. Der Spitzenkandidat habe es trotz des erheblichen Widerstandes nicht unterlassen, das Angebot an die Linkspartei zu unterbreiten, sagte Bommert. "Damit werden wir zerrieben. Man kann nicht im Vorfeld sagen, mit wem man koalieren will und wem nicht." "Senftleben muss nun die komplette Verantwortung übernehmen", sagte Bommert. Er zeigte sich enttäuscht, dass sich der Spitzenkandidat am Wahlabend dazu nicht eindeutig geäußert habe. "Ich habe Demut nach dem Ergebnis erwartet", betonte er. Senftleben selbst hatte am Wahlabend eingeräumt, für das Wahlergebnis verantwortlich zu sein. Es sagte aber auch, er wolle Verantwortung für die künftige Politik der CDU und das Land Brandenburg übernehmen. Als Ursache für das Wahldebakel nannte er die Anti-AfD-Kampagne der SPD in den letzten Tagen vor der Wahl: "Wir sind zerrieben worden von der Frage: Wird die AfD stärkste Kraft oder nicht? Und daran haben wir auch Wähler verloren", so Senftleben. Dem Sender phoenix sagte er am Montagmorgen, seine Partei müsse Brücken zu den AfD-Wählern bauen. "Die AfD-Wähler dürfen nicht verteufelt werden". Politische Lösungen erwarte er von der AfD zwar keine, so Senftleben weiter, aber Gespräche unter demokratisch gewählten Parteien müssten möglich sein.





AfD: Noch aktiver in den Landtag einbringen

Bei der Brandenburger AfD herrscht nach ihrem guten Abschneiden nach wie vor Freude und Aufbruchsstimmung. Als zweitstärkste Fraktion im neuen Landtag (23,5 Prozent) will sich die Partei noch aktiver einbringen. Die stellvertretende Landeschefin Birgit Bessin sagte am Montagmorgen dem rbb, man habe jetzt andere Möglichkeiten, die künftige Landesregierung unter Druck zu setzen. "Wir konnten in der abgelaufenen Legislaturperiode auch mit deutlich weniger Abgeordneten den ein oder anderen Punkt setzen. Durch den deutlichen Zuwachs haben wir jetzt bessere Möglichkeiten anzugreifen und unsere Anträge darzustellen", so Bessin im rbb-Inforadio. Vor allem die Themen Innere Sicherheit, Bildung, ländliche Räume müssten laut AfD besser aktiviert werden. Außerdem will die Partei stärker gegen Linksextremismus in Brandenburg vorgehen. AfD-Chef Alexander gauland sieht den Kurs seiner Partei bestätigt: "Ich wüsste nicht, was wir anders machen sollten - wir sind auf der Erfolgsstraße", sagte Gauland am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Er machte zugleich deutlich, dass die AfD auf Dauer Verantwortung übernehmen müsse. "Mit Protest beginnt es, dann müssen Inhalte produziert werden", sagte Gauland. Die AfD sei jetzt gewählt worden, "weil die Anderen in wichtigen Fragen völlig versagt haben". In Brandenburg ist die AfD nach der Wahl vom Sonntag nach den Worten Gaulands "die bürgerliche Oppositionspartei". Die CDU sei dort praktisch marginalisiert. In Sachsen erwartet Gauland, dass die CDU früher oder später doch auf die AfD für Koalitionsgespräche zukommt.



SPD-Vorsitzende Schwesig: Mehr Aufmerksamkeit für den Osten

Die kommissarische SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig verlangte im ARD-Morgenmagazin von SPD und CDU mehr Aufmerksamkeit für den Osten. "Die Wahlen gestern haben gezeigt, dass die guten Ministerpräsidenten der Volksparteien ihr Land gegen die AfD verteidigt haben", sagte Schwesig, die auch Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern ist. "Was wir brauchen in Ostdeutschland, alle Ministerpräsidenten, egal von welcher Partei: dass der Bund stärker auf uns hört. Denn wir wissen, wo vor Ort der Schuh drückt." Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss Schwesig kategorisch aus. "Die SPD hat in ihrer DNA, dass sie sich immer gegen Rechtsextremismus gestellt hat." Über die AfD sagte sie: "Die ist - nicht in der Wählerschaft, aber bei ihren Funktionären - in Teilen rechtsextremistisch." Die Volksparteien verlören seit Jahren an Vertrauen im Osten. Diesen Protest greife die AfD auf. Nur noch 44 Prozent der Ostdeutschen glaubten, dass die Demokratie die bessere Staatsform sei, sagte Schwesig. "Insofern ist es wichtig, dass die SPD deutlich macht, dass sie gerade im Blick hat diejenigen, die jeden Tag hart arbeiten, aber eben auch nur kleine Einkommen haben."