"Ein knappes Viertel der Brandenburger hat sich für uns entscheiden - das steht erstmal für sich", sagte Kalbitz im rbb. "Nun ist es an den anderen Parteien zu zeigen, wie weit es her ist mit ihrem Demokratieverständnis, wenn man allen Ernstes glaubt, ein Viertel der Menschen ausgrenzen zu können."

"Wir werden eine sehr starke Opposition bilden", sagte Kalbitz im rbb. "Jetzt werden wir mal sehen, was sich politisch in diesem Land so tut. Man hat ja noch keine so glücklichen Verlierer gesehen wie die SPD, die sich dafür feiern, dass sie konsequent den Weg nach unten fortsetzen."

"Die AfD ist gekommen, um zu bleiben, es wird keine Politik um uns herum mehr möglich sein", so Kalbitz im ZDF. Er führte in der ARD aus: "Viele haben ja gesagt, sie freuen sich, wenn der Wahlkampf vorbei ist. Gar nichts ist vorbei - jetzt geht es erst richtig los."

"Es ist tatsächlich so im Status Quo, dass niemand mit uns arbeiten will", so Kalbitz im rbb. "Ich denke, wenn wir uns mal die Ergebnisse in anderen Ländern anschauen: Irgendwann wird sich der Ton der Union auch mal ändern." Kalbitz weiter: "Ich denke da an einen politischen Langstreckenlauf."