Beim endgültigen Ergebnis der Brandenburger Landtagswahl hat es nach Angaben von Landeswahlleiter Bruno Küpper "keine relevanten Abweichungen" gegenüber dem vorläufigen Ergebnis gegeben. Das erklärte Küpper am Freitag bei der Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses im Landeswahlausschuss.

Demnach habe es in 34 der 44 Wahlkreise minimale Abweichungen von weniger als fünf Stimmen gegeben. Dies seien nicht mehr als bei der Landtagswahl 2014. In den Wahlkreisen 24 (Teltow-Fläming II) und 39 (Oberspreewald-Lausitz II/Spree-Neiße II) seien jeweils bei der Schnellmeldung per Telefon die Zahlenkolonnen von Parteien vertauscht worden. Solche Fehler werden von den Kreiswahlausschüssen anhand der Niederschriften aus den Wahlbezirken festgestellt.