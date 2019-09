Ministerpräsident Woidke muss wohl ein Dreierbündnis schmieden, um weiter in Brandenburg regieren zu können. Zuerst will er dafür auf die CDU zugehen. Deren Chef Ingo Senftleben ist gesprächsbereit - sieht sich aber schon mit Rücktrittsforderungen konfrontiert.

Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat angekündigt, noch in dieser Woche Gespräche über die Bildung einer neuen Landesregierung zu beginnen. "Wir werden beginnen mit der größten Partei, die in Frage kommt, das ist die CDU", sagte Woidke dem rbb. Es werde aber auch Gespräche mit den anderen Parteien geben, am Ende müsse eine stabile Regierung stehen. Dafür, so Woidke, "wird es eine Dreierkonstellation geben müssen".

Direkt nach der Wahl sieht sich Senftleben in der CDU bereits ersten Rücktrittsforderungen ausgesetzt. "Wer solch ein Ergebnis eingefahren hat, kann nicht Vorsitzender bleiben", sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Frank Bommert der Deutschen Presse-Agentur. "Senftleben muss nun die komplette Verantwortung übernehmen", sagte er. Er sei enttäuscht, dass sich der Spitzenkandidat am Wahlabend dazu nicht eindeutig geäußert habe.

Zurücktreten will Senftleben als Parteivorsitzender aber offensichtlich nicht. Er wolle "Inhalte umsetzen, für die wir im Wahlkampf geworben haben", so Senftleben im rbb-Inforadio. Es gehe nun um die Frage, "ob wir das Land hier mitgestalten können". Trotz des schlechten Ergebnisses wolle man im Land Brandenburg Brücken bauen und Themen setzen. "Ich bin ein Freund von Taten", so Senftleben.

CDU-Generalsekretär Steeven Bretz war am Mittag merklich bemüht, die Wogen zu glätten. Der "Qualm des Wahlkampfes" müsse sich jetzt legen, alle Beteilgiten sollten nun die Ruhe beahren. "Wir stehen für Gespräche zur Verfügung", so Bretz. Wichtig sei, dass die CDU-Mitglieder am Ende über eine mögliche Koalition mit der SPD entscheiden sollen.

Bommert hatte Senftleben wiederholt öffentlich wegen dessen Aussage kritisiert, notfalls eine Koalition mit der Linkspartei nicht auszuschließen. Der Spitzenkandidat habe es trotz des erheblichen Widerstandes nicht unterlassen, das Angebot an die Linkspartei zu unterbreiten, sagte Bommert. "Damit werden wir zerrieben. Man kann nicht im Vorfeld sagen, mit wem man koalieren will und wem nicht."

Die Linke in Brandenburg lässt derweil noch offen, ob sie weiterhin Regierungsverantwortung übernehmen will. Im Inforadio des rbb sagte die Spitzenkandidatin Kathrin Dannenberg, sie wolle zunächst die Sondierungsgespräche abwarten. Nach zehn Jahren in der Regierung müsse die Partei nun zunächst analysieren, "was haben wir gut gemacht, was müssen wir besser machen". Den Status als "Kümmerer-Partei" habe die Linke verloren, so Dannenberg. Die Menschen stünden heute vor großen Herausforderungen, vor allem dem Klimawandel und dem Umbruch in der Lausitz. "Da haben wir nicht mithalten können, haben zu spät die richtigen Entscheidungen in Regierungsverantwortung getroffen."

Die Linke wolle sich jetzt wieder stärker auf ihre Kernziele konzentrieren. "Ob in Regierungsverantwortung oder Opposition wird sich zeigen." Stefan Wollenberg, Landesgeschäftsführer der Linkspartei, sagte am Mittag in Potsdam: "Der Ball liegt im Feld der SPD."