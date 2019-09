Eine Analyse der Wählerwanderungen fördert einige Überraschungen zutage: Die SPD verliert mehr Wähler an den Friedhof als an die AfD. Auch die gestiegene Wahlbeteiligung zahlt nicht nur auf das AfD-Konto ein. Von Robin Avram

Und noch etwas ist auffällig: Zwar gaben viele Stammwähler der Linken - vermutlich aus strategischen Gründen - diesmal der SPD den Vorzug. Die SPD verlor wiederum an die Grünen unterm Strich fast genausoviele Stimmen wie an die AfD.

Der Wahltag war für die Brandenburger Linke ganz besonders bitter: Keine andere Partei verlor prozentual so viele Stimmen. Von 18,6 Prozent im Jahr 2014 stürzte die Partei auf 10,7 Prozent.

Die These, dass der polarisierende Zweikampf zwischen SPD und AfD die Linke zerrieben hat, spiegelt sich in den Wählerwanderungen klar wieder: 19.000 Stimmen verlor sie unter dem Strich an die SPD, 11.000 Stimmen an die AfD. Auch die Grünen und die BVB/Freien Wähler jagten der Linken zusammen 17.000 Stimmen ab.

Für Roberto Heinrich von Infratest dimap zeigen diese Stimmenverluste in alle Richtungen, dass die Linkspartei ihren Status als Protestpartei eingebüßt hat. "Die Linkspartei hat sehr stark verloren bei Arbeitern und Arbeitslosen, bei wirtschaftlich Unzufriedenen - das sind eigentlich klassische Linken-Wahlsegmente gewesen. Das sind aber auch die Wählergruppen gewesen, wo die AfD besonders stark zugelegt hat."