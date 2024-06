Die landesweiten Kommunalwahlen finden in Brandenburg alle fünf Jahre statt. Gewählt werden die 14 Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen, Bürgermeister und Ortvorsteher sowie Ortsbeiräte. Der nächste Wahltermin ist am 09. Juni 2024.

"Der Beirat ermöglicht Migrantinnen und Migranten, die kein Kommunalwahlrecht genießen, die Beteiligung an politischen Prozessen und verhilft ihnen zu einer angemessenen Berücksichtigung ihrer Belange in der Stadt", sagte die Potsdamer Beauftragte für Migration und Integration, Amanda Palenberg.

Die Wahl des Migrantenbeirates erfolgt per Briefwahl. Wahlberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz in Potsdam und ausländischem Pass, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und seit mehr als drei Monaten in der brandenburgischen Landeshauptstadt wohnen. Sie erhalten die Briefwahlunterlagen mit dem Wahlschein automatisch nach Hause geschickt. Der letzte Termin für die Stimmenabgabe per Briefwahl ist der 6. Juni 2024.

Zudem werden am 9. Juni Wahlurnen in verschiedenen Einrichtungen aufgestellt. Dort können die ausgefüllten Briefwahlunterlagen persönlich eingeworfen werden. Die Liste der Einrichtungen wird auf der Webseite der Stadt Potsdam veröffentlicht. Das Wahlergebnis stellt die Wahlkommission am 13. Juni 2024 fest.